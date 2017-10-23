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"عبدالعال" يزور مصابي حادث الواحات في مستشفى الشرطة

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مصراوي Masrawy

"عبدالعال" يزور مصابي حادث الواحات في مستشفى الشرطة

04:55 م الإثنين 23 أكتوبر 2017

علي عبد العال رئيس مجلس النوب

كتب- أحمد علي:

يزور بعد قليل الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النوب، مصابي الشرطة بحادث الواحات الإرهابي، بمستشفى الشرطة في العجوزة.

وواصل مجلس النواب جلساته العامة اليوم، برئاسة النائب السيد الشريف وكيل المجلس؛ نظرا لغياب الدكتور علي عبد العال منذ الساعة الواحدة ظهرا.

ويلقي الآن الدكتور طارق شوقي وزير التعليم كلمته أمام الجلسة العامة للرد على طلبات الإحاطة المقدمة من الأعضاء.​

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