تعرف على جدول أعمال الرئيس السيسي في فرنسا

باريس- أ. ش. أ.

أكد السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الزيارة التي بدأها اليوم الاثنين الرئيس عبد الفتاح السيسي للعاصمة الفرنسية باريس، تأتي في إطار العلاقات المتميزة بين البلدين والتي شهدت زخما كبيرا في مختلف مجالات التعاون الاقتصادي والثقافي والعسكري، إلي جانب التشاور والتنسيق والاتصالات المتواصلة بين الجانبين بشأن العديد من القضايا الاقليمية والدولية.

جاء ذلك في تصريحات للسفير علاء يوسف للوفد الصحفي المرافق للرئيس السيسي خلال زيارته لفرنسا.

وأشار "يوسف"، إلى أن البلدين أعضاء بمجلس الأمن وبالعديد من المحافل الدولية ويوجد بينهما علي الدوام توافق كبير في وجهات النظر بشأن مختلف القضايا والموضوعات.

وأوضح السفير علاء يوسف أن التعاون بين البلدين في المجال العسكري شهد تطورا كبيرا في الفترة الماضية، وتجسدت إحدى مظاهره في مشاركة قطع بحرية تسلمتها مصر مؤخرا من فرنسا، في الاحتفال بعيد القوات البحرية ومشاركتها في المناورات التي جرت خلال تلك الاحتفالات.

وأكد علي أن العلاقات بين البلدين بصفة عامة متميزة تتسم بالتنوع والثبات والاستقرار وتحرص كلا البلدين على تنميتها خلال المرحلة القادمة.

وقال السفير علاء يوسف، إن الرئيس السيسي سيعقد مساء اليوم لقاء مع رئيس إحدي الشركات الفرنسية، كما سيدلي بحديث لمحطة الأخبار التليفزيونية الفرنسية "فرانس ٢٤" وسيحضر حفل العشاء الذي تقيمه وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي علي شرف الرئيس.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أنه ستجرى غدا مراسم استقبال رسمية للرئيس عبد الفتاح السيسي في ساحة الانڤاليد، ويتم بعد ذلك عقد جلسة المباحثات الرسمية بقصر الاليزيه بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الفرنسي ماكرون يليها غداء عمل يقيمه الرئيس ماكرون علي شرف الرئيس السيسي.

وأشار، إلى أن الرئيسين، يشهدان عقب ذلك مراسم التوقيع علي نحو ١٧ اتفاقية تعاون مشترك بين البلدين في المجالات المختلفة، خاصة ما يتعلق بالجوانب الاقتصادية والاستثمارية في ظل وجود عدد كبير من الشركات الفرنسية التي تستثمر في مصر.

وأكد أن الاستثمارات الفرنسية، تسجل تزايدا متواصلا في مصر، إلى جانب وجود فرص واعدة لمشاركتها في الاستثمار في منطقة قناة السويس والتي يمكن من خلالها الانطلاق إلى الأسواق العربية والأفريقية.

وأشار إلى أن هناك سلسلة أخرى من اللقاءات الهامة التي سيجريها الرئيس السيسي غدا والتي ستشمل لقاءاته بكل من رئيس الوزراء ووزير الخارجية الذي سيقيم مأدبة عشاء على شرف الرئيس السيسي وذلك إلي جانب لقاءات هامة أخري مع عدد من كبار المسئولين الفرنسيين.

وأوضح أن هناك اهتماما كبيرا بالجانب الثقافي من كلا البلدين وسيمثل محورا هاما من زيارة الرئيس السيسي إلى فرنسا خاصة وأن هناك احتفالا كبيرا العام القادم بمناسبة ذكري إنشاء قناة السويس والذي سيشارك فيه الجانب الفرنسي.

وأكد "يوسف"، أن ملف الإرهاب سيكون ضمن الموضوعات التي سيتم مناقشتها بين البلدين خلال الزيارة، والقمة المرتقبة بين الرئيسين لاسيما أن كلا البلدين تعرضا لهجمات إرهابية كبيرة ويسعيان دوما للتكاتف والدعوة لتعزيز التعاون الدولي لمحاربة الارهاب واستئصاله من جذوره.

وأشار إلى أن ملف السلام الفلسطيني الإسرائيلي سيكون من بين القضايا الهامة التي سيتم مناقشتها في ظل توافق الرؤى بينهما على إقامة الدولة الفلسطينية وفقا لحل الدولتين ووضع تصور شامل للسلام لجانب أن هناك اتفاقا في الرؤى بين البلدين لاستئناف عملية السلام وصولا لإنشاء دولة فلسطينية.

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