المتحدث العسكري: القضاء على 6 تكفيريين شديدى الخطورة بشمال سيناء

كتب- مصطفى المنشاوي:

قال المتحدث العسكري، العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، إن قوات إنفاذ القانون بالجيش الثانى الميدانى تمكنت من القضاء على 6 تكفيرى شديدى الخطورة بشمال سيناء.وأضاف المتحدث العسكري في بيان له اليوم، أنه استمراراً لجهود القوات المسلحة فى مكافحة العناصر الإرهابية، وبناءً على معلومات استخباراتية مؤكدة تفيد بتواجد عدد من العناصر التكفيرية بأحد البؤر الإرهابية بشمال سيناء، قامت قوات إنفاذ القانون بالجيش الثانى الميدانى بتنفيذ عملية نوعية ومداهمة البؤرة الإرهابية ما أسفر عن مقتل 6 تكفريين شديدى الخطورة والتحفظ على كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر.

وتواصل قوات إنفاذ القانون بالجيش الثانى الميدانى جهودها للقضاء على العناصر التكفيرية بشمال سيناء، كما تواصل قوات إنفاذ القانون بالجيش الثانى الميدانى جهودها للقضاء على العناصر التكفيرية ودحر الإرهاب بشمال سيناء.​