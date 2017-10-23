أخبار عاجلة

تأجيل إعادة محاكمة مرسي في قضية "اقتحام السجون'' -
الأخبار - السيسي يلتقي وزير الداخلية الفرنسي فى باريس ويؤكد عزم مصر التصدي للإرهاب -
تأكيدًا لانفراد مصراوي.. الأزهر يلغي الشهادة الابتدائية -
التعليم المفتوح.. من شهادة عليا لـ"تعليم مدمج وبكالوريوس مهني" -
مصدر عسكري: داعش يجبر سكان القائم على القتال لمواجهة الجيش العراقي -
الأخبار - الرئيس السيسي يختتم زيارته لباريس بلقاء رئيس شركة كهرباء فرنسا -
"الأسد" يبحث عملية السلام في سوريا مع مبعوث الرئيس الروسي -
إخلاء سبيل أمين شرطة اعتدى على معلمي مدرسة في بني سويف بكفالة -
بالصور - انطلاق مشروع "ممكن" للتصدي لظاهرة الزواج المبكر في سوهاج -
إخلاء سبيل مدير الرعاية العاجلة والحرجة بصحة الشرقية في واقعة "وفاة مُدرس" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

"كسب الرهان".. "عم محمد" لم يصدق نتيجة الأهلي فمات من الفرحة

Google+ Print

مصراوي Masrawy

"كسب الرهان".. "عم محمد" لم يصدق نتيجة الأهلي فمات من الفرحة

04:53 م الإثنين 23 أكتوبر 2017

مستشفى الدلنجات العام

البحيرة – أحمد نصرة:

شيع أهالي الدلنجات، بمحافظة البحيرة، اليوم الإثنين، جنازة مشجع أهلاوي توفي بسبب الفرحة الزائدة، عقب فوز النادي الأهلي على النجم الساحلي بـستة أهداف مقابل هدفين في المبارة التي جمعت بينهما باستاد برج العرب في إياب الدور قبل النهائي لبطولة أبطال إفريقيا.

كان مستشفى الدلنجات العام، استقبل مساء أمس، محمد صلاح هويدي - سائق، يعاني من أزمة قلبية، ولفظ أنفاسه الأخيرة، في الحال عقب وصوله المستشفى لسوء حالة الصحية.

وقال معوض هويدي ابن عم المتوفى: "إن المتوفى كان يشاهد المباراة على المقهى وانتابته حالة فرح شديدة ولم يصدق النتيجة، وظل يحتفل بالفوز بالشارع ويرقص ويغني مع كل من يقابله من أصدقائه، خصوصا أن هناك من كان يراهنه أن الأهلي لن يفوز، وبمجرد دخوله لمنزله، سقط على السلم مصابا بأزمة قلبية من فرط الفرحة والانفعال".

وأضاف هويدي: "الفقيد يعمل سائقا وله من الأولاد ثلاثة، وكان من محبي الأهلي بجنون ولا يترك مباراة إلا وشاهدها، وكان الأهلي محور أحاديثه الدائمة، وكان قدره أن يتوفى وهو يهتف باسمه ليكون آخر اسم يلفظ به لسانه".

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • قرار جديد من النيابة بشأن جماهير "الأهلي" المقبوض عليهم في مباراة

    أخبار

  • بسبب الخلافات الزوجية.. زوجة تحاول الانتحار بقرص سام في البحيرة

    أخبار

  • بروح "الفانلة الحمراء".. رحلة 7 كيلو مترات سيرًا على الأقدام إلى "برج

    أخبار

  • "أمن الإسكندرية" ينفي القبض على عدد من مشجعي الأهلي

    أخبار

إعلان

0cb675282c.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
تأجيل إعادة محاكمة مرسي في قضية "اقتحام السجون''

تأجيل إعادة محاكمة مرسي في قضية "اقتحام السجون''

تأكيدًا لانفراد مصراوي.. الأزهر يلغي الشهادة الابتدائية

تأكيدًا لانفراد مصراوي.. الأزهر يلغي الشهادة الابتدائية

التعليم المفتوح.. من شهادة عليا لـ"تعليم مدمج وبكالوريوس مهني"

التعليم المفتوح.. من شهادة عليا لـ"تعليم مدمج وبكالوريوس مهني"

مصدر عسكري: داعش يجبر سكان القائم على القتال لمواجهة الجيش العراقي

مصدر عسكري: داعش يجبر سكان القائم على القتال لمواجهة الجيش العراقي