"كسب الرهان".. "عم محمد" لم يصدق نتيجة الأهلي فمات من الفرحة

البحيرة – أحمد نصرة:

شيع أهالي الدلنجات، بمحافظة البحيرة، اليوم الإثنين، جنازة مشجع أهلاوي توفي بسبب الفرحة الزائدة، عقب فوز النادي الأهلي على النجم الساحلي بـستة أهداف مقابل هدفين في المبارة التي جمعت بينهما باستاد برج العرب في إياب الدور قبل النهائي لبطولة أبطال إفريقيا.

كان مستشفى الدلنجات العام، استقبل مساء أمس، محمد صلاح هويدي - سائق، يعاني من أزمة قلبية، ولفظ أنفاسه الأخيرة، في الحال عقب وصوله المستشفى لسوء حالة الصحية.

وقال معوض هويدي ابن عم المتوفى: "إن المتوفى كان يشاهد المباراة على المقهى وانتابته حالة فرح شديدة ولم يصدق النتيجة، وظل يحتفل بالفوز بالشارع ويرقص ويغني مع كل من يقابله من أصدقائه، خصوصا أن هناك من كان يراهنه أن الأهلي لن يفوز، وبمجرد دخوله لمنزله، سقط على السلم مصابا بأزمة قلبية من فرط الفرحة والانفعال".

وأضاف هويدي: "الفقيد يعمل سائقا وله من الأولاد ثلاثة، وكان من محبي الأهلي بجنون ولا يترك مباراة إلا وشاهدها، وكان الأهلي محور أحاديثه الدائمة، وكان قدره أن يتوفى وهو يهتف باسمه ليكون آخر اسم يلفظ به لسانه".