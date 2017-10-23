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محافظ القليوبية يبحث تنفيذ مشروعات بـ4.5 مليون يورو منحة أوروبية

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مصراوي Masrawy

محافظ القليوبية يبحث تنفيذ مشروعات بـ4.5 مليون يورو منحة أوروبية

04:50 م الإثنين 23 أكتوبر 2017

محافظ القليوبية يبحث تنفيذ مشروعات بـ4.5 مليون يورو منحة أوروبية

القليوبية - أسامة علاء الدين:

عقد اللواء محمود عشماوي، محافظ القليوبية، اجتماعًا مع مدير برنامج التنمية بمشاركة أحد برامج منظمة GIZ الألمانية، بحضور وفد من المنظمة، ومدير وحدة تطوير العشوائيات، لمناقشة تنفيذ عدد من المشروعات بمدن قليوب، وشبرا الخيمة، والخصوص، بمبلغ 4.5 مليون يورو، منحة من الاتحاد الأوربي.

حضر الاجتماع، مديرو الشئون المالية ووحدة تطوير العشوائيات والمكتب الفني بالمحافظة.

ومن المقرر البدء في الإجراءات التنفيذية للمشروعات أول يناير المقبل، وكذلك في المشاورات ومناقشة اختيار أنسب المشروعات التي تحتاجها المدن لخدمة مواطنيها.

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مصراوي Masrawy

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