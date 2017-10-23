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الإعلان عن كشف أثري جديد بالأقصر.. الأربعاء

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مصراوي Masrawy

الإعلان عن كشف أثري جديد بالأقصر.. الأربعاء

04:42 م الإثنين 23 أكتوبر 2017

الإعلان عن كشف أثري جديد بالأقصر.. الأربعاء

الدكتور خالد العناني

الأقصر - محمد محروس:

يزور الدكتور خالد العناني، وزير الدولة لشئون الآثار، محافظة الأقصر، بعد غد الأربعاء، لمشاهدة والإعلان عن تفاصيل كشف أثري جديد، عثر عليه العاملون بطريق الكباش، أسفل كوبري المطحن بوسط المدينة.

كانت منطقة آثار الأقصر، أعلنت، في وقت سابق، عن العثور على قطعة أثرية تعود للعصر القبطي، تبلغ أبعادها: طول 37 سم × 65 سم، وسمك 8 سم، وهي عبارة عن لوحة من الحجر الرملي بشكل مستطيل عليها نقش يمثل الصليب، وأسفل النقش بقايا لـ 5 أسطر من الكتابة القبطية وبها جزء مفقود من الزاوية اليسرى من الأسفل.

ونقل قطاع آثار الأقصر، القطعة إلى مخازن آثار أبو الجود، لحين وصول الوزير لمشاهدتها والإعلان عن تفاصيلها.

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