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رئيسة مجلس الولايات الألماني تزور النصب التذكاري للهولوكوست في القدس

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مصراوي Masrawy

رئيسة مجلس الولايات الألماني تزور النصب التذكاري للهولوكوست في القدس

04:41 م الإثنين 23 أكتوبر 2017

رئيسة مجلس الولايات الألماني تزور النصب التذكاري للهولوكوست في القدس

أرشيفية

القدس- (د ب أ):

زارت رئيسة مجلس الولايات الألماني (بوندسرات)، مالو دراير، اليوم الإثنين، النصب التذكاري للهولوكوست (ياد فاشيم) في القدس.

ودعت دراير، التي تشغل أيضا منصب رئيسة حكومة ولاية راينلاند-بفالتس الألمانية، إلى إبقاء ذكرى الفظائع التي ارتكبها النازيون حية.

وذكر مكتب دراير على موقع تويتر، على لسان دراير، أن النصب التذكاري يعطي "لعدد لا يحصى من ضحايا المحرقة اسما وصوتا".

ومن المخطط أن تلتقي دراير بعد ذلك في رام الله رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمدالله.

وتعهدت دراير لإسرائيل، أمس الأحد، خلال محادثاتها مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بـ"صداقة دائمة" مع ألمانيا.

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