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روسيا تخطط لاختبار صاروخ "سارمات" الباليستي العابر للقارات

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مصراوي Masrawy

تخطط لاختبار صاروخ "سارمات" الباليستي العابر للقارات

04:28 م الإثنين 23 أكتوبر 2017

أرشيفية

موسكو- أ ش أ:

أفاد مصدر بوزارة الدفاع الروسية بأن روسيا تخطط لإجراء اختباري إسقاط للصاروخ الباليستي العابر للقارات "سارمات" من طراز (أر إس-28).

وقال المصدر، في تصريح نقلته وكالة أنباء سبوتنك الروسية اليوم الإثنين، إن الوزارة تخطط لإجراء اختبار الصاروخ الباليستي الذي يعمل بالوقود السائل "سارمات"، والمعروف لدى الناتو باسم (الشيطان-2)، قبل انتهاء العام الجاري.

وأضاف المصدر أن الصاروخ قادر على حمل من 10 إلى 15 رؤوس نووية والتحليق بسرعة تفوق سرعة الصوت.

ويعد "سارمات"، البالغ مداه 000ر18 كيلومتراً (11.185 ميل)، جزء من برنامج حكومي واسع النطاق لإعادة التسلح الروسي، وهو البرنامج الذي تم الإعلان عنه في عام 2010، بهدف تحديث قدرات روسيا النووية بحلول عام 2020، الأمر الذي من المقرر أن يكلف موسكو حوالي 20 مليار روبل روسي.

كان الجنرال سيرجي كاراكاييف قائد قوات الصواريخ الاستراتيجية الروسية قد أعلن في ديسمبر من العام الماضي أن موسكو تخطط لتطوير الصاروخ الباليستي العابر للقارات "سارمات" وإدخاله الخدمة في عام 2019-2020.

هذا المحتوى من

Asha

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