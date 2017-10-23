الجيش يقتل 6 إرهابيين شديدي الخطورة في شمال سيناء

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قال المتحدث العسكري للقوات المسلحة العقيد تامر الرفاعي، إن قوات إنفاذ القانون بالجيش الثانى الميدانى نفذت عملية نوعية، وداهمت بؤرة إرهابية؛ مما أسفر عن مقتل 6 إرهابيين شديدي الخطورة.

وأضاف المتحدث، في بيان على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن القوات تحفظت على كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر كانت بحوزة الإرهابيين.