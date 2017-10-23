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وكيل لجنة الدفاع يطالب بإنقاذ آلاف العمال بمصانع الطوب الطفلي بالغربية

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وكيل لجنة الدفاع يطالب بإنقاذ آلاف العمال بمصانع الطوب الطفلي بالغربية وكيل لجنة الدفاع يطالب بإنقاذ آلاف العمال بمصانع الطوب الطفلي بالغربية

التحرير

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طالب النائب سلامة الجوهري، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب، حكومة شريف إسماعيل، بضرورة إنقاذ آلاف العاملين بمصانع الطوب الطفلي بمركز زفتى وعدد من مراكز محافظة الغربية، بسبب تخفيض حصة المازوت من 140 طنا في الشهر إلى 40 طنا كل شهرين.

وكشف النائب خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة علي عبد العال، المخصصة لمناقشة عدد من البيانات العاجلة، أن أكثر من 150 مصنع طوب طفلي يستخدمون 140 طن مازوت في الشهر إلا أنه تم تخفيضها إلى 40 طنا مما أدى إلى تشريد العمال بسبب توقف العمل بالمصانع.

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وتساءل: هل نشجع على البطالة؟.. هل سنترك هؤلاء العمال يتجهون للبلطجة بعد توقف المصانع ولم يعد هناك مصدر رزق لهم؟ داعيا وزير البترول إلى سرعة حل الأزمة وإنقاذ العمال من التشرد. 

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التحرير

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