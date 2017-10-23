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السويدي: سيكون هناك أدوية مخفضة وبدائل مختلفة خلال الستة أشهر المقبلة

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السويدي: سيكون هناك أدوية مخفضة وبدائل مختلفة خلال الستة أشهر المقبلة السويدي: سيكون هناك أدوية مخفضة وبدائل مختلفة خلال الستة أشهر المقبلة

التحرير

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أعلن النائب محمد السويدي، رئيس ائتلاف دعم ، أن وزير الصحة وافق خلال لقاء جمعهم على طلبات كان قد أعلن عنها مؤخرا فيما يخص مشكلة الدواء، مؤكدا أنه وافق على إلغاء نظام «البوكسات» الذي كانت تتبعه الوزارة مع شركات الأدوية، الأمر الذي سيؤدى إلى إلغاء سياسة الاحتكار وتوفير الأدوية البديلة بأسعار مخفضة.

وقال السويدي، خلال الجلسة العامة، اليوم الإثنين، إن وزارة الصحة كانت تتبع نظام البوكسات في صناعة الدواء بتخصيصها بعض الأدوية لبعض الشركات فقط، مما كان يؤدي إلى احتكار وزيادة ، وعدم وجود بدائل، وتوقف ٥١ مصنعا عن الإنتاج.

ووعد السويدي بأنه يكون هناك أدوية مخفضة وبدائل مختلفة للأدوية متوفرة خلال 6 أشهر، وأن وزير الصحة وافق على طلبه بالانتهاء من قانون هيئة سلامة الدواء وإرساله إلى لجنة الصحة الأسبوع المقبل.

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وأوضح أنه كان قد طالب أيضا بتخفيض سعر سكر إلى ٨ جنيهات ونصف الجنيه، بدلا من ٩ جنيهات ونصف، ولم يأت رد من وزير التموين إلى الآن، مبديا تعجبه من ذلك، خاصة أن الوزارة لن تتحمل أي فارق في السعر.

وأشار إلى استمرار بيع سكر التموين بمبلغ ٩ جنيهات ونصف، يساعد التجار وليس المواطن، حيث إن التاجر هو المستفيد من الفارق في السعر، لافتا إلى حرصه على أن يزيد سعر محصول قصب السكر إلى ٨٠٠ جنيه للطن، وطالب بالاهتمام بالتعليم الفني، بإنشاء كيان دولي لاعتماد المدارس الفنية.

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