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"البيئة": تجميع 3438 طن قش أرز وتدوير2119 بالشرقية وطنطا

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مصراوي Masrawy

"البيئة": تجميع 3438 طن قش أرز وتدوير2119 بالشرقية وطنطا

04:27 م الإثنين 23 أكتوبر 2017

قش أرز

كتبت - مادي غيث:

جمع الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بطنطا أمس، ما يقرب من 576 طن قش أرز، وتدوير ما يقرب من 1653 طن قش إلى سماد وأعلاف، وتحرير 35 محضر مخلفات زراعية للفلاحين المخالفين لتعليمات الوزارة بمنع حرق قش الأرز.

ونفذ فرع جهاز شئون البيئة بطنطا، حملة لفحص عوادم المركبات بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور بالمحافظة، وشرطة البيئة والمسطحات، تم خلالها فحص 75 مركبة تبين مطابقة 58 ومخالفة 17، وتفتيش 12 مكمورة تبين توقفها عن العمل.

وجمع فرع جهاز شئون البيئة بالشرقية أمس، ما يقرب من 2862 طن قش أرز، وتدوير ما يقرب من 466 طن قش أرز إلى سماد وأعلاف، وتحرير 64 محضر حرق مخلفات زراعية، كما فتش الفرع أيضا على 13 مكمورة تبين توقفها عن العمل.

كما نفذ فرع الشرقية التابع لوزارة البيئة حملة لفحص عوادم المركبات، تم خلالها فحص 82 مركبة تبين مطابقة 70 ومخالفة 12 منها.​

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