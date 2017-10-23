تفاصيل اجتماع رئيس الوزراء حول التخلص من المخلفات الصلبة

كتب- محمد غايات:

عقد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء اجتماعاً اليوم حضره وزراء البيئة، وقطاع الأعمال، والتنمية المحلية؛ لمتابعة المقترحات المطروحة لبلورة منظومة كاملة للتخلص من المخلفات الصلبة.

خلال الاجتماع تمت مناقشة التصور العام للمنظومة المقترحة في ضوء الملاحظات والأفكار التي سبق تداولها في هذا الشأن.

واستعرض الاجتماع التصور العام المقترح، لتكون منظومة متكاملة من جميع جوانبها تعالج جميع مراحل إدارتها بدءًا من الجمع والنقل إلى إعادة التدوير والاستغلال.

ووجه رئيس الوزراء، بدراسة المنظومة على أسس اقتصادية وعملية سليمة؛ ليكون هناك حوافز فيما يتعلق بالاستفادة من المخلفات، كما وجه بسرعة دراسة إنشاء شركة قابضة يتبعها شركات تابعة تتولى الإشراف على التطبيق العملي للمنظومة.