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"البيئة" تعقد الاجتماع الثالث للمجلس الوطني للتغيرات المناخية

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مصراوي Masrawy

"البيئة" تعقد الاجتماع الثالث للمجلس الوطني للتغيرات المناخية

04:20 م الإثنين 23 أكتوبر 2017

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كتبت - مادي غيث:

عقدت وزارة البيئة الاجتماع الثالث للمجلس الوطني للتغيرات المناخية، بحضور الدكتور خالد فهي، وزير البيئة، والسفير وائل أبو المجد، مساعد وزير الخارجية لشئون البيئة والتنمية المستدامة، والدكتور عمر العريني، ولفيف من القيادات بوزارات البيئة والتخطيط والكهرباء والطاقة والري والدفاع والداخلية، ووزارة التجارة والصناعة والجهات المعنية بتغير المناخ.

تناول الاجتماع استعراضًا لأهم المستجدات الخاصة بمفاوضات تغير المناخ على الساحه الإقليمية والدولية، ونتائج الاجتماعات التحضيرية والتي كان آخرها اجتماع بدولة "فيجى"، في أكتوبر الجاري؛ للإعداد لجولة المفاوضات القادمة في بون خلال شهر نوفمبر 2017.

واستعرض الاجتماع أهم الإجراءات التي اتخذتها وزارة البيئة بالتعاون مع شركائها في مجال التخفيف والتكيف مع آثار التغيرات المناخية.

وأكد خالد فهمي، وزير البيئة، أن الهدف من الاجتماع إحاطة المجلس بأهم المستجدات بكل ما يتعلق بملف التغيرات المناخيه وما تم خلال اجتماع مجلس إدارة الصندوق الأخضر بالقاهرة والذي عقد أوائل الشهر الحالي.

وأضاف "فهمي"، أن الهدف من المفاوضات إلزام الدول المتقدمة بالمساهمة في تقديم التمويل والتكنولوجيا وبناء قدرات الدول النامية لتنفيذ إجراءات التخفيف والتكيف، خاصةً أن الدول المتقدمة هي المتسسب الرئيسي في ظاهرة التغيرات المناخية.

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