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بمساعدة زوجته.. سائق يقتل حماته ويلقي بجثتها في ترعة بأسيوط

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مصراوي Masrawy

بمساعدة زوجته.. سائق يقتل حماته ويلقي بجثتها في ترعة بأسيوط

04:32 م الإثنين 23 أكتوبر 2017

بمساعدة زوجته.. سائق يقتل حماته ويلقي بجثتها في ترعة بأسيوط

أسيوط – أسامة صديق:

ألقي ضباط مباحث مديريتي أمن أسيوط وسوهاج، القبض على ربة منزل، اليوم الإثنين، لاتهامها في مساعدة زوجها بقتل والدتها وإلقاء جثتها في ترعة السوهاجية، للتخلص منها لحيازتها إيصالات أمانة ضد زوجها.

كان اللواء جمال شكر مدير أمن أسيوط، تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة الغنايم بوصول بلاغ من الأهالي بالعثور على جثة طافية على مياه الترعة السوهاجية دائرة المركز.

وأسفرت التحريات عن تحديد مرتكبي الواقعة وهما: ابنة المجني عليها وتدعي "ز.ع.ب" 30 عامًا ربة منزل، وزوجها ويدعى "أ.أ.ص" 25 عامًا سائق "شهرته مرزوق" مقيمين بقسم شرطة أول سوهاج، لتهديد المجني عليها زوج ابنتها بتقديم إيصالات أمانة "موقّع عليها منه" لصالحها.

وعقب تقنين الإجراءات، قامت مأمورية ضمت ضباط مباحث فرع بحث الجنوب، بالاشتراك وإدارة البحث الجنائي بسوهاج، وضُبطت المتهمة الأولى، وبمواجهتها أقرت بارتكابها الواقعة بالاشتراك وزوجها، وذلك باستدراج والدتها لمنزلها بسوهاج، وقيام زوجها بخنقها والتخلص من جثتها بإلقائها بترعة السوهاجية.

جرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة لتولي التحقيق.

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مصراوي Masrawy

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