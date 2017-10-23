فريق عمل لإنارة الشوارع ليلا ورفع المخلفات في المنوفية
فريق عمل لإنارة الشوارع ليلا ورفع المخلفات في المنوفية
04:19 م الإثنين 23 أكتوبر 2017
أرشيفية
المنوفية - مروة فاضل:
قرر المهندس هشام بيومي، رئيس مركز ومدينة الشهداء، بمحافظة المنوفية، اليوم الإثنين، تشكيل فريق عمل من قسم الكهرباء بالمجلس لمتابعة الإنارة الليلية بشوارع المركز والمدينة، وتغيير اللمبات والكشافات حيث تم عمل خط سير لبرج الكهرباء ليلًا.
كما قرر رئيس المركز، تكليف مجموعات منظومة النظافة للعمل فترة مسائية في الشوارع الرئيسية والفرعية لرفع المخلفات طوال 24 ساعة بمصاحبة مشرف مع كل مجموعة.
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