أخبار عاجلة

الأخبار - السيسي يلتقي وزير الداخلية الفرنسي فى باريس ويؤكد عزم مصر التصدي للإرهاب -
تأكيدًا لانفراد مصراوي.. الأزهر يلغي الشهادة الابتدائية -
التعليم المفتوح.. من شهادة عليا لـ"تعليم مدمج وبكالوريوس مهني" -
مصدر عسكري: داعش يجبر سكان القائم على القتال لمواجهة الجيش العراقي -
الأخبار - الرئيس السيسي يختتم زيارته لباريس بلقاء رئيس شركة كهرباء فرنسا -
"الأسد" يبحث عملية السلام في سوريا مع مبعوث الرئيس الروسي -
إخلاء سبيل أمين شرطة اعتدى على معلمي مدرسة في بني سويف بكفالة -
بالصور - انطلاق مشروع "ممكن" للتصدي لظاهرة الزواج المبكر في سوهاج -
إخلاء سبيل مدير الرعاية العاجلة والحرجة بصحة الشرقية في واقعة "وفاة مُدرس" -
إصابة شخصين في انقلاب سيارة على طريق "بورسعيد - دمياط" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

محافظ الإسكندرية: نسعى لتطوير المناطق العشوائية غير الآمنة

Google+ Print

مصراوي Masrawy

محافظ الإسكندرية: نسعى لتطوير المناطق العشوائية غير الآمنة

04:18 م الإثنين 23 أكتوبر 2017

محافظ الإسكندرية: نسعى لتطوير المناطق العشوائية غير الآمنة

الإسكندرية – محمد عامر:

قال الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، إن المحافظة تسعى لتطوير المناطق العشوائية غير الآمنة من خلال إقامة عقارات سكنية بديلة تليق بمواطنيها، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح .

جاء ذلك خلال اجتماعه، اليوم الإثنين، مع المهندس حسام الدين مصطفى، رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، لمناقشة توفير وحدات سكنية اقتصادية كاملة المرافق لحل أزمة الإسكان في المحافظة.

وناقش "سلطان" مع رئيس هيئة تعاونيات البناء حجم الانجاز بالعقارات التي تم الانتهاء من رفع كفاءتها، فضلًا عن عدم تفعيل القانون الخاص باتحاد الشاغلين للعقارات التي تم تسكينها، ما أدى إلى عدم وجود صيانة لها.

وتنفذ الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان عددًا من المشروعات في الإسكندرية من بينها مشروع "تعاونيات العامرية" بمنطقتي 4أ و4ب بإجمالي 691 عمارة والمخصصة لإيواء الحالات الأولى بالرعاية والطارئة، بالإضافة إلى إنشاء 5030 وحدة سكنية بسموحة.

وشدد المحافظ على ضرورة حصر كافة التعديات والمخالفات عقارات الهيئة وتحديد أسلوب التعامل معها سواء عن طريق إزالتها أو إيقاف نشاطها إذا كانت تجارية.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • بالصور- إصلاح الهبوط الأرضي بمطلع كوبري 27 في الإسكندرية

    أخبار

  • في جولة ميدانية.. 5 تعليمات من محافظ الإسكندرية لرئيس حي غرب (صور)

    أخبار

  • بالصور- "إن غاب القط".. حيتان الأراض يستغلون الإجازات للتعدي على النيل

    أخبار

  • بالصور- محافظ بورسعيد يتفقد المنطقة الصناعية

    أخبار

إعلان

d1957c1f0a.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الأخبار - السيسي يلتقي وزير الداخلية الفرنسي فى باريس ويؤكد عزم مصر التصدي للإرهاب

الأخبار - السيسي يلتقي وزير الداخلية الفرنسي فى باريس ويؤكد عزم مصر التصدي للإرهاب

الأخبار - الرئيس السيسي يختتم زيارته لباريس بلقاء رئيس شركة كهرباء فرنسا

الأخبار - الرئيس السيسي يختتم زيارته لباريس بلقاء رئيس شركة كهرباء فرنسا

الحصاد الاقتصادي لزيارة الرئيسي السيسي إلى فرنسا

الحصاد الاقتصادي لزيارة الرئيسي السيسي إلى فرنسا

طوارئ بمطار القاهرة استعدادًا لعودة السيسي من فرنسا

طوارئ بمطار القاهرة استعدادًا لعودة السيسي من فرنسا