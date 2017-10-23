محافظ الإسكندرية: نسعى لتطوير المناطق العشوائية غير الآمنة

الإسكندرية – محمد عامر:

قال الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، إن المحافظة تسعى لتطوير المناطق العشوائية غير الآمنة من خلال إقامة عقارات سكنية بديلة تليق بمواطنيها، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

جاء ذلك خلال اجتماعه، اليوم الإثنين، مع المهندس حسام الدين مصطفى، رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، لمناقشة توفير وحدات سكنية اقتصادية كاملة المرافق لحل أزمة الإسكان في المحافظة.

وناقش "سلطان" مع رئيس هيئة تعاونيات البناء حجم الانجاز بالعقارات التي تم الانتهاء من رفع كفاءتها، فضلًا عن عدم تفعيل القانون الخاص باتحاد الشاغلين للعقارات التي تم تسكينها، ما أدى إلى عدم وجود صيانة لها.

وتنفذ الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان عددًا من المشروعات في الإسكندرية من بينها مشروع "تعاونيات العامرية" بمنطقتي 4أ و4ب بإجمالي 691 عمارة والمخصصة لإيواء الحالات الأولى بالرعاية والطارئة، بالإضافة إلى إنشاء 5030 وحدة سكنية بسموحة.

وشدد المحافظ على ضرورة حصر كافة التعديات والمخالفات عقارات الهيئة وتحديد أسلوب التعامل معها سواء عن طريق إزالتها أو إيقاف نشاطها إذا كانت تجارية.