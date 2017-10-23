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الأهلي يحدد موعد نهائي إفريقيا.. ويطلب حضور 70 ألف مشجع

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الأهلي يحدد موعد نهائي إفريقيا.. ويطلب حضور 70 ألف مشجع الأهلي يحدد موعد نهائي إفريقيا.. ويطلب حضور 70 ألف مشجع

التحرير

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قال ياسر أيوب، مدير المركز الإعلامي بالنادي الأهلي، إن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) وافق على طلب الأهلي بإقامة مباراة الذهاب، لنهائي دوري أبطال إفريقيا، يوم الأحد المقبل على ملعب برج العرب.

وأكد أيوب في تصريحات خاصة، لـ«التحرير» أن فريق الوداد المغربي حدد يوم الأحد الموافق 5 نوفمبر موعدًا لإقامة مباراة الإياب على ملعب المركب الرياضي محمد الخامس بالمغرب.

واختتم مدير المركز الإعلامي للأهلي تصريحاته أن مجلس الإدارة خاطب الأمن لحضور 70 ألف مشجعًا لمباراة الذهاب أمام الوداد المغربي ببرج العرب وفي انتظار موافقة الجهات الأمنية.

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وسحق النادي الأهلي، ضيفه النجم الساحلي التونسي، بستة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أُقيمت بينهما أمس الأحد، على ملعب برج العرب، في إياب دور الأربعة لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وفاز النجم الساحلي على الأهلي في لقاء الذهاب بنتيجة 2-1 إلا أن المارد الأحمر رد بقوة بسداسية تاريخية، مكنته من التأهل للمباراة النهائية بعد غياب 4 أعوام كاملة.

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التحرير

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