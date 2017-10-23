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انطلاق مؤتمر يبحث التعاون القانوني والقضائي العربي في موريتانيا

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مصراوي Masrawy

انطلاق مؤتمر يبحث التعاون القانوني والقضائي العربي في موريتانيا

04:27 م الإثنين 23 أكتوبر 2017

انطلاق مؤتمر يبحث التعاون القانوني والقضائي العربي في موريتانيا

المُؤتمر الثامن لرؤساء المحاكم العليا في الدول الع

نواكشوط- (د ب أ):

بدأت اليوم، الاثنين، في العاصمة الموريتانية نواكشوط أشغال المُؤتمر الثامن لرؤساء المحاكم العليا في الدول العربية.

ويبحث المشاركون في المؤتمر سلطات المحكمة العليا كمحكمة موضوع وإحالة وحل خلاف.

ويناقش المشاركون، في جلسات مفتوحة أمام المشاركين ، مختلف القضايا المرتبطة بمجال اختصاص المحاكم العليا العربية وتجربتها.

وقال رئيس المحكمة العليا في موريتانيا الحسين ولد الناجي، إن مؤتمر نواكشوط يجسد حرص المحاكم العليا في الدولة العربية على تعزيز المكاسب المحققة على مستوى التعاون القانوني والقضائي العربي المشترك، في كل ما من شأنه ترسيخ استقلال القضاء وتوطيد دعائم دولة القانون.

وأشار إلى أن المؤتمر يعكس عمق ومتانة الروابط بين الدول العربية، وحرصها على استمرارية سنة التشاور وتبادل الخبرات سبيلا الى تعزيز المنظومة القانونية والقضائية في البلدان العربية، اضافة الى كونه يأتي ليعيد جسور التواصل المعرفي الممتد تاريخيا بين بلادنا والأقطار العربية الشقيقة".

وتُعد هذه أول مرة تستضيف خلالها موريتانيا مؤتمر المحاكم العليا العربية.

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مصراوي Masrawy

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