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القوات الجوية الأمريكية: نُجهز قاذفات نووية لحالة تأهب على مدار الساعة

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مصراوي Masrawy

القوات الجوية الأمريكية: نُجهز قاذفات نووية لحالة تأهب على مدار الساعة

04:17 م الإثنين 23 أكتوبر 2017

القوات الجوية الأمريكية: نُجهز قاذفات نووية لحالة تأهب على مدار الساعة

رئيس أركان القوات الجوية الأمريكية الجنرال ديفيد ج

واشنطن- أ ش أ:

أعلن رئيس أركان القوات الجوية الأمريكية الجنرال ديفيد جولدفين، أن القوات الجوية الأمريكية تعمل على تجهيز قاذفاتها النووية لحالة تأهب مدتها 24 ساعة في اليوم.

وقال رئيس أركان القوات الجوية الأمريكية، في تصريح نقله موقع "ديفينس وان" الأمريكي، إن "هذه خطوة واحدة أخرى للتأكيد على أننا مستعدون".

وأضاف الجنرال جولدفين أنه لا يعتبر هذا التصرف تخطيطا لفعالية معينة بل ينظر إليه كواقع للوضع العالمي الذي نجد أنفسنا واقعين فيه وكيف أن أمريكا تؤكد استعدادها للمضي قدمًا.

وذكر موقع "ديفينس وان" أن القوات الجوية الأمريكية بصدد تلقي الأوامر ولكن إذا حدث ذلك، ستكون هذه المرة هي الأولي التي تنتقل فيها قاذقات "بي-52" المزودة بأسلحة نووية إلى نهاية مدارج الطائرات منذ نهاية الحرب الباردة.

وقال جولدفين، ردًا على سؤال بخصوص إن كانت هذه الخطوة ستساعد الولايات المتحدة في ردع بلدان أخرى، "هذا يعتمد على من هي هذه البلدان ونوع التصرف الذي نتحدث عنه وإذا كانوا ينتبهون إلى حالة التأهب الخاصة بنا أم لا".

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