"تعليم كفر الشيخ": إرسال لجنة لمدرسة عزبة "نيل" لسد العجز في المدرسين

كفر الشيخ - إسلام عمار

أعلن صلاح عثمان، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، اليوم الإثنين، إرسال لجنة، مشكلة من إدارة المتابعة بالمديرية، إلى مدرسة عزبة نيل، التابعة لإدارة بيلا التعليمية، بشأن تنفيذ نشرات سد العجز بالمدارس، مشددًا على تنفيذ نشرات الندب، التي اعتمدها محافظ الإقليم اللواء السيد نصر.

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، في تصريحات صحفية، اليوم الإثنين، صدور نشرات من خلال الإدارات والمديرية، لسد العجز، وجاري تنفيذها، على أرض الواقع، وفق متغيرات الوضع، ومستجدات العجز بالمدارس، على مستوى المحافظة، بمعرفة مديري الإدارات التعليمية، ولجان المديرية، التي كلفها بتنفيذ النشرات.

وقال عثمان، إنه في حالة إبلاغ المعلم الصادر له قرار نقل أو ندب لسد العجز، بإجازة مرضية، سيجري تحويله إلى اللجنة الطبية العامة، وبناء على قرارها سيتخذ الإجراءات المناسبة حياله.

وشهدت عزبة نيل التابعة لمركز بيلا بكفر الشيخ، اليوم الإثنين، إغلاق أولياء أمور تلاميذ بمدرسة التعليم الأساسي، التابعة لإدارة بيلا التعليمية، أبواب المدرسة بالجنازير، اعتراضًا على عدم وجود مدرسين بالمرحلتين الابتدائية، والإعدادية.