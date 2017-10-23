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بالصور- إصلاح الهبوط الأرضي بمطلع كوبري 27 في الإسكندرية

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بالصور- إصلاح الهبوط الأرضي بمطلع كوبري 27 في الإسكندرية

03:57 م الإثنين 23 أكتوبر 2017

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الإسكندرية – محمد عامر:

بدأت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية، اليوم الإثنين، أعمال إصلاح الهبوط الأرضي بمطلع كوبري 27 المؤدي لميناء الإسكندرية، تمهيدًا لإعادة فتح الكوبري أمام حركة المرور.

وأصدر اللواء محمد عبدالوهاب، رئيس حي غرب قرارًا بإغلاق مطلع كوبري 27 من ناحية شارع البيهقي، ما أدى إلى حدوث تكدسات مرورية بشارع مسجد القباري والشوارع المؤدية إلى طريق القباري السريع.

وأوضح رئيس حي غرب الإسكندرية، أن مديرية الطرق والجهات المعاونة قامت بتكسير الأسفلت والبلاطات الخرسانية بالكورى، مشيرًا إلى استمرار أعمال الصيانة وإصلاح الهبوط.

وشدد الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، على استمرار رفع كفاءة الطرق والانتهاء من أعمال الرصف والإسفلت بجميع الأحياء وخاصة بالمناطق الشعبية ومداخل القرى والمحاور الرئيسية، لرفع المعاناة عن المواطنين.

وفي سياق متصل، أنهى حي غرب الإسكندرية، أعمال إصلاح الهبوط الأرض أمام العقار رقم 11 بشارع الروضة بجبل ناعسة بكرموز، والناتج عن حدوث تلف بشنيشة أمطار.

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