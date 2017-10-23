لمرافعة الدفاع.. تأجيل نظر إعادة محاكمة متهم بـ"خلية طنطا الإرهابية" لـ 5 نوفمبر
لمرافعة الدفاع.. تأجيل نظر إعادة محاكمة متهم بـ"خلية طنطا الإرهابية" لـ 5 نوفمبر
04:10 م الإثنين 23 أكتوبر 2017
إعادة محاكمة متهم بخلية طنطا الإرهابية
كتب- عمرو علي:
قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، اليوم الاثنين، تأجيل جلسة إعادة محاكمة متهم بـ"خلية طنطا الإرهابية"، لاتهامه مع آخرين حكم عليهم بتشكيل خلية إرهابية بمدينة طنطا لاستهداف قوات الجيش والشرطة بالغربية لـ 5 نوفمبر المقبل
وجاء قرار التأجيل لمرافعة الدفاع.
وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، أن المتهمين أنشأوا وأسسوا الخلية على خلاف أحكام القانون، بهدف الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
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