تأجيل إعادة محاكمة 3 متهمين في "شغب محمد محمود" لـ 6 نوفمبر

كتب- عمرو علي:

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، اليوم الاثنين، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 3 متهمين في اتهامهم بقتل مجند شرطة بشارع محمد محمود فى مايو من عام 2013، لـ 6 نوفمبر

وجاء قرار التأجيل لانتداب محامي عن المتهم الأول.

يذكر أن المتهمين الثلاثة سحر محمد وأحمد إسماعيل وفريد رأفت صدرت ضدهما أحاكم غيابية بالسجن المشدد 15 سنة ضد الأول والثاني، وحكما بالإعدام ضد المتهم الثالث.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم منها قتل مجند شرطة، والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة، واستعراض القوة، والتجمهر والتظاهر بدون تصريح في بداية شهر يناير من عام