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"البيئة": الانتهاء من مكافحة تلوث زيتي بنيل المعادي

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مصراوي Masrawy

"البيئة": الانتهاء من مكافحة تلوث زيتي بنيل المعادي

04:17 م الإثنين 23 أكتوبر 2017

مكافحة تلوث زيتي بنيل المعادي

كتبت - مادي غيث:

انتهت وزارة البيئة، اليوم الاثنين، من إزالة تلوث زيتي بنهر النيل في المعادي، وأصدر الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، توجيهاته بسرعة إرسال لجنة لمعاينة البقعة الزيتية الموجودة بتلك المنطقة، عقب تلقي غرفة العمليات المركزية بوزارة البيئة صباح اليوم بلاغًا من شرطة البيئة والمسطحات المائية بوجود ذلك التلوث.

وعقب تلقي البلاغ تم إرسال لجنة من الإدارة المركزية للأزمات والكوارث البيئية، بالتنسيق مع شرطة البيئة والمسطحات المائية، لعمل مسح للمنطقة واتخاذ الاجراءات اللازمة، وتبين للجنة أن التلوث عبارة عن تجمع زيتي "مخلفات زيتية مستهلكة" تبلغ مساحتها حوالي ٣.٥مx ١.٥ م .

وأكدت الدكتورة كوثر حفني، رئيس الإدارة المركزية للأزمات والكوارث البيئية، أنه تم إبلاغ مركز مكافحة التلوث النهري بالتبين لمكافحة التلوث.

وجهز المركز المعدات اللازمة لإزالة التلوث، والدفع بمجموعة عمل من المركز وتم التعامل مع التلوث بواسطة المواد الماصة وتجميع المخلفات الملوثة بالزيت ووضعها في أكياس وقد تم الانتهاء من أعمال إزالة وتنظيف التلوث ومسح للمنطقة للتأكد من خلوها من أي تلوث.

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