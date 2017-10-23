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ضمن حفل في ميلانو.. زاهي حواس شخصية العام الثقافية من خارج إيطاليا

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مصراوي Masrawy

ضمن حفل في ميلانو.. زاهي حواس شخصية العام الثقافية من خارج إيطاليا

04:16 م الإثنين 23 أكتوبر 2017

ضمن حفل في ميلانو.. زاهي حواس شخصية العام الثقافية من خارج إيطاليا

هشام الدميري رئيس هيئة تنشيط السياحة

كتب- مصطفى المنشاوي:

أقام المكتب السياحي المصري في روما، بالتعاون مع المؤسسة الثقافية الإيطالية المنظمة للحدث ISTUDI S.R.L، عدة فعاليات في مدينة ميلانو بمناسبة اختيار عالم الآثار ووزير الآثار السابق الدكتور زاهي حواس كشخصية العام الثقافية من خارج ايطاليا International Social Commitment Award ، و تكريمه في حفل كبير بميلانو.

وقال هشام الدميري رئيس هيئة تنشيط السياحة، إنه من المقرر عرض فيلم دعائي عن خلال حفل التكريم، بحضور نائب عمدة ميلانو الذي يسلمه جائزة النجمة الذهبية؛ تقديرا له على جهوده في التعريف بأسرار الحضارة المصرية القديمة من خلال المحاضرات العديدة التي عقدها بإيطاليا والولايات المتحدة واليابان خلال العام الماضي.

وأضاف الدميري في بيان له اليوم الاثنين، أن مصر تزخر بالنجوم الذين يتمتعون بشهرة عالمية ومنهم الدكتور زاهي حواس، وهو خير من يمثل مصر، مضيفا أن الهيئة تستعين بهؤلاء النجوم الذين يمثلون القوة الناعمة لمصر للترويج للمقصد السياحي المصري، و إرسال رسائل إيجابية للعالم أن مصر مساعدة لاستقبال ضيوفها.

وقال المستشار السياحي المصري، إنه سيتم عقد الحفل في مسرح Del Verme خلف كاتدرائية D” UOMO التاريخية بميلانو"، أشهر المعالم الأثرية بميلانو وايطاليا، مشيرا إلى إنه سيتم خلال الحفل تسليم جوائز تقديرية أيضا في الأدب والشعر والثقافة والإعلام للإيطاليين الذين ساهموا بشكل فعال في الحياة الثقافية الإيطالية علي مدار عام مضى.

وأشار إلى أن المكتب نظم جولة داخل المعرض للعدد من الصحفيين و الإعلاميين لتغطية الحدث برفقة السفير المصري بإيطاليا والدكتور زاهي حواس، و مؤتمرا صحفيا لحواس للحديث عن أهم الاكتشافات الأثرية الأخيرة بمصر.​

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