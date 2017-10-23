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"تطوير التعليم": "لازم نلغي فكرة الطالب اللي بينجح من غير ما يذاكر"

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مصراوي Masrawy

"تطوير التعليم": "لازم نلغي فكرة الطالب اللي بينجح من غير ما يذاكر"

04:14 م الإثنين 23 أكتوبر 2017

الدكتور عبد الوهاب الغندور

كتبت- ياسمين محمد:

أكد الدكتور عبد الوهاب الغندور الأمين العام لصندوق تطوير التعليم التابع لمجلس الوزراء، أن التعليم الجيد مكلف جدًا، ويتطلب البحث عن عوامل الاستدامة فنيًا، إداريًا، تشريعيًا وماديًا.

وأوضح الغندور – خلال مشاركته بمؤتمر ختام مشروع (Closing conference)، الخاص بمجمع التعليم التكنولوجي المتكامل بالفيوم أحد المشروعات القومية التابعة لصندوق تطوير التعليم برئاسة مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، أن الدولة وفرت الجوانب الفنية الإدارية من خلال الاستعانة بذوي الخبرة والكفاءة بالداخل والخارج، والجوانب التشريعية يمكن توفيرها من خلال لجنة التعليم بالبرلمان.

وتابع الغندور، أنه من أهم المشكلات التي تواجه التطوير أيضًا، المقاومة المجتمعية للتطوير قائلًا: "لازم نلغي فكرة الطالب اللي بينجح من غير ما يذاكر، والمدرس اللي بيقبض من غير مايدرس"، مشيرًا إلى أهمية تفاعل كافة العناصر مع منظومة التطوير

وأضاف أن الجوانب المادية تمثل أزمة أزلية، فتكاليف التشغيل بعد التطوير، تصل إلى مرة ونصف منها قبل التطوير، مشيرًا إلى أن الموازنة العامة للدولة، لا تستطيع تحمل هذه التكلفة.

وأكد الغندور، على ضرورة عقد الشراكات بين: المستفيدين، والقطاع الخاص، والدولة؛ من أجل توفير الجوانب المادية اللازمة لتطوير العملية التعليمية، موضحًا أن تعميم هذه الثقافة هي حجر الزاوية لتعميم التطوير.

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مصراوي Masrawy

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