غدًا.. "الصحة" تستكمل تنفيذ استراتيجية "طفلين وبس" من قنا

كتب - أحمد جمعة:

تطلق وزارة الصحة والسكان، "حملة تنمية مصر طفلين وبس" في محافظة قنا غدا الثلاثاء وتستمر لمدة 3 أيام على التوالي.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ آليات تطبيق الاستراتيجية السكانية المنضبطة 2030.

وأوضحت الدكتورة سعاد عبد المجيد، رئيس قطاع تنظيم الأسرة والسكان، أن الحملة سيتم تنفيذها تحت رعاية وزير الصحة ومحافظ قنا، وبالتنسيق مع المجلس القومي للسكان والمجلس القومي للمرأة ومديرية الأوقاف وهيئة محو الأمية ووزارات القوى العاملة والتنمية المحلية والتضامن الاجتماعي، وبمشاركة الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني بالمحافظة.

وأشارت "عبد المجيد" في بيان اليوم الاثنين، إلى أنه إرساءً لمفهوم "الأسرة الصغيرة = تعليم + صحة + تنمية" ستبدأ الحملة أنشطتها غدا وبعد غد بقرى أولاد عمرو والقناوية بإدارة قنا الصحية، وشرق بهجورة وبركة بإدارة نجع حمادي الصحية، لتصل إلى قرى الكوم الأحمر والعسيرات بـإدارة فرشوط، والبراهمة التابعة لإدارة قفط الصحية، يومي 25 و26 من الشهر الجاري.​