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مصر تسلم السنغال رئاسة "اللجنة الفنية للتعليم والعلوم"

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مصراوي Masrawy

تسلم السنغال رئاسة "اللجنة الفنية للتعليم والعلوم"

04:07 م الإثنين 23 أكتوبر 2017

خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي

كتبت-داليا شبل:

اعتمدت اللجنة الفنية المتخصصة للتعليم والعلوم والتكنولوجيا التابعة للاتحاد الأفريقي في جلستها، اليوم الاثنين، كافة التوصيات التي قدمتها اللجان الفنية خلال اليومين الماضيين، والتي منها التقارير الخاصة بالعلوم والتكنولوجيا والتعليم.

شارك في الجلسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس اللجنة الفنية المتخصصة للتعليم والعلوم والتكنولوجيا التابعة للاتحاد الأفريقي، والدكتورة سارة أجبور مفوضة العلوم والتكنولوجيا بالاتحاد الأفريقي، ومندوبي الدول الإفريقية وممثلي التعليم والتعليم العالي والبحث العلمي بالقارة الأفريقية.

واستعرض "عبد الغفار"خلال الجلسة، استراتيجية البحث العلمي في مصر، والتعاون الجاري حاليًا مع الدول الأفريقية من خلال منح الحوافز والمشروعات البحثية المشتركة في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتبادل السفر لشباب الباحثين، والوضع الراهن بالنسبة لمنظومة البحث العلمي، ومدى توافق التخصصات البحثية بين مصر ودول القارة، في أكثر من (8) تخصصات علمية مختلفة ومنها: العلوم الطبية والهندسية والكيميائية والبيولوجية والمعلوماتية وغيرها.

وقالت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، -في بيان لها-، إنه في ختام الجلسة تم تسليم رئاسة اللجنة الفنية المتخصصة للتعليم والعلوم والتكنولوجيا التابعة للاتحاد الأفريقي من مصر إلى السنغال في الدورة القادمة".

شهد فعاليات الجلسة الدكتور عصام خميس نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشئون البحث العلمي، والدكتور هاني الشيمي مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للشئون الأفريقية ورئيس اللجنة الفنية للتعليم والعلوم والتكنولوجيا على مستوى خبراء القارة الأفريقية.​

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