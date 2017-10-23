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برلماني: "كل ما أقول لوزير على قرار يقولي لسه في المطبخ"

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مصراوي Masrawy

برلماني: "كل ما أقول لوزير على قرار يقولي لسه في المطبخ"

04:05 م الإثنين 23 أكتوبر 2017

مصطفى كمال حسين عضو لجنة التعليم

القاهرة-مصراوي:

هاجم مصطفى كمال حسين، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، المتواجد في المجلس الآن.

وقال النائب، "كل لما أقول لوزير على قرار يقولي لسه في المطبخ ولسه مستواش، طب طالما لسه في المطبخ ولسه مستواش يا معالي الوزير ليه مرتبات المعلمين تتأخر خاصة أنى أكثر من 80% منهم تحت خط الفقر" .

وأضاف: "منين عايزين الطلاب يبقوا كويسين والتعليم يتحسن والمعلمين ميدوش دروس خصوصية".

وتابع مصطفى كمال حسين: "التعليم أهم مشروع قومي في ، أهم من الشوارع وإلا لن تقوم قائمة بهذا البلد".

وقال السيد الشريف وكيل مجلس النواب ورئيس الجلسة العامة المنعقدة الآن، إننا نتفق معك أنت وباقي النواب أن التعليم هو المشروع القومي الأول في مصر.​

 

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