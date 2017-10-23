مستشار الدراسات الاجتماعية يناقش "التقويم الشامل" مع موجهي التربية والتعليم
مستشار الدراسات الاجتماعية يناقش "التقويم الشامل" مع موجهي التربية والتعليم
04:05 م الإثنين 23 أكتوبر 2017
وزارة التربية والتعليم
كتبت- ياسمين محمد:
اجتمع ممدوح قدري مدير عام تنمية مادة الدراسات الاجتماعية، اليوم الاثنين، مع موجهي عموم الدراسات الاجتماعية بمديريات التربية والتعليم على مستوى الجمهورية.
تم خلال الاجتماع مناقشة درجات أعمال السنة، ودرجات الامتحان طبقًا للقرار الوزاري رقم (377) لسنة 2017 الخاص بإعادة تنظيم التقويم التربوي الشامل المطبق على مرحلة التعليم الأساسي بحلقتيها الابتدائية والإعدادية.
وأوضح قدري، أنه تم مناقشة سلبيات امتحانات المحافظات للفصل الدراسي الثاني 2016 / 2017، وكيفية معالجتها، وأيضًا تم عرض نماذج استرشادية لامتحانات الصفين السادس الابتدائي، والثالث الإعدادي موزعين بالدرجات.
وأشار، إلى أنه تمت مناقشة بعض سلبيات المتابعة الميدانية لموجهي عموم المادة في بعض المحافظات، والعمل على إيجاد الحلول لها.
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