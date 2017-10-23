محاضرات لطلبة المدارس للتوعية من مخاطر الأزمات والكوارث

كتبت- ياسمين محمد:

وجه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مديري مديريات التربية والتعليم، بحضور الاجتماع التنسيقي مع مركز المعلومات ودعم واتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء بقاعات الفيديو كونفرانس بالمديريات التعليمية؛ لمناقشة تنفيذ تعليمات رئيس الوزراء بالارتقاء بمنظومة الوعي المجتمعي في مجال إدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر.

ووجه رئيس مجلس الوزراء، وفقًا لبيان صحفي، اليوم الاثنين، بتنفيذ محاضرات توعية لطلبة المدارس بجميع المراحل التعليمية، على كيفية التعامل في حالات الكوارث من خلال "الفيديو كونفرانس" من غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء.

تركز هذه التوعية على تحقيق عدة أهداف منها: رفع درجة الوعي الخاصة بكيفية الاستعداد للأزمات والكوارث ومواجهتها بأقل الخسائر بين مختلف فئات الطلاب مع تغيير الاتجاهات الخاصة بها عند الطلاب من الاتجاه السلبي إلى الإيجابي.​