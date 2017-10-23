نقل طبيبة أغلقت وحدة بيطرية بالمنوفية وفتحت محل دواجن

المنوفية - مروة فاضل:

قرر المهندس هشام بيومي، رئيس مركز ومدينة الشهداء، بمحافظة المنوفية، اليوم الإثنين، نقل الطبية البيطرية "أ.م س" دكتورة بيطرية مسئولة عن وحدة زاوية البقلى البيطرية، إلى الوحدة البيطرية بدنشواي، لتركها العمل في الوحدة البيطرية يوميًا، وفتحها محلاً لبيع الدواجن والأدوية البيطرية بجوار الوحدة.

جاء ذلك عقب إحالتها للتحقيق عقب مرور فرق الإشراف والمتابعة على الوحدة البيطرية، وتبين تركها العمل يوميًا الساعة 10 صباحًا وقيامها بفتح محل لبيع الدواجن والأدوية البيطرية في زاوية البقلي، بجوار الوحدة البيطرية، وإغلاقها الوحدة دون تأدية خدمات للمواطنين.