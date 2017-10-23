نصاب يكرم محافظ الدقهلية.. و"الشعرواي": "معرفوش"
نصاب يكرم محافظ الدقهلية.. و"الشعرواي": "معرفوش"
03:51 م الإثنين 23 أكتوبر 2017
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الدقهلية - رامي القناوي:
نفى الدكتور أحمد الشعراوي محافظ الدقهلية، حصوله على درجة الدكتوراه الفخرية من قبل إحدى المنظمات الأهلية، مشيرًا إلى أن ماحدث تمثل في حضور أحد الأشخاص بصحبة أساتذة جامعات من الدقهلية والمنوفية والقليوبية وضباط شرطة سابقين لعرض بعض المقترحات والشكاوى.
وأضاف "الشعراوي" في تصريحات لـ"مصراوي"، أن باب مكتب مفتوح لأي مواطن، وعند طلب المواطن الدخول سمح له ففوجئ به يكرمه ويمنحه شهادة تقدير.
وقال المحافظ: "لم أقابل هذا الشخص من قبل ولا أعرف عنه شيئا وليس من المعقول أن أتحرى عن كل مواطن يطلب مقابلتي، ومايتداول حول وجود أحكام قضائية صادرة ضد هذا الشخص فهو شأن يرجع لوزارة الداخلية".
ونفى المحافظ حصوله على درجة الدكتوراة الفخرية من المنظمة قائلا: "مافيش حاجة اسمها دكتوراة فخرية من منظمة، فهي ليست جامعة ولا كلية من حقها منح الدكتوراة لأحد، وكانت مجرد شهادة تقدير وقبلتها من باب الذوق.
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