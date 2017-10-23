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بالصور - وقفة لطالبات مدرسة إعدادي في بورسعيد تنديدا بالإرهاب

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مصراوي Masrawy

بالصور - وقفة لطالبات مدرسة إعدادي في بورسعيد تنديدا بالإرهاب

03:49 م الإثنين 23 أكتوبر 2017

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بورسعيد - طارق الرفاعي:

نظمت طالبات بمدرسة القناة الإعدادية بنات بمحافظة بورسعيد، وقفة اليوم الإثنين، على الرصيف الموازي للمدرسة، تنديدًا بالعمليات الإرهابية، ودعمًا لرجال الجيش والشرطة في حربهم ضد المجموعات الإرهابية.

ورفعت الطالبات لافتات ورقية كتب عليها عبارات: "لا للإرهاب"، و"ندين الاعتداء الإرهابي الغاشم، ونقف خلف جيشنا وشرطتنا يد واحدة"، بمشاركة عدد من المدرسات والأخصائيات بالمدرسة.

وتفاعل مع الطالبات عدد من الموظفين أثناء خروجهم من ديوان عام المحافظة والبنوك والغرفة التجارية والبنوك مرددين هتافات: "الجيش والشرطة والشعب ايد واحدة"، "لا للإرهاب"، في الوقت الذي قدت فيه الطالبات العزاء لرجال المرور أثناء وقوفهم أمام المدرسة لتنظيم حركة المرور.

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