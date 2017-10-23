بالصور- في بورسعيد.. طلاب يهربون من المدارس إلى الشاطئ

بورسعيد - طارق الرفاعي:

تفاقمت مشكلة هروب الطلاب والطالبات في الآونة الأخيرة من المدراس، وأصبحت ظاهرة منتشرة جدًا في مجتمعنا، ما يؤرق أولياء الأمور بشكل كبير.

في بورسعيد، ينزل الطلاب صباح كل يوم من منازلهم متوجهين صوب مدارسهم لتلقي العلم، حيث يبدأ يومهم بحضور طابور الصباح ثم الصعود للفص​​ول استعدادًا لليوم الدراسي من معلميهم، ومع جرس انتهاء اليوم يتوجهون لمنازلهم، غير أن عددًا من الطلاب يهربون من المدارس عبر الأسوار، بعد تسجيل أسمائهم في كشوف الحضور صباحًا، ثم يتوجهون إلى عدة مناطق، أبرزها الشاطئ.

شرب السجائر

ورصدت عدسة "مصراوي" طالبات وطلاب بملابس المدرسة يسيرون ويمرحون على الشاطئ في مواعيد الدراسة، ما بين الساعة الثامنة والواحدة ظهرًا، كما رصدت طلابًا يحملون حقائبهم المدرسية بعدما استبدلوا ملابس المدرسة بـ"تيشرتات" أخفوها في تلك الحقائب، ويتجمع الكثير منهم في محيط المطعم العائم، إما للاستحمام في الشاطئ أو تدخين السجائر.

مقابلة الفتيات

محمد ربيع، أحد مؤجري الشماسي على الشاطئ، يقول: إنه يشاهد صباح كل يوم من الأحد حتى الخميس التلاميذ بملابس المدرسة يأتون للشاطئ بدايةً من الساعة التاسعة صباحًا، وأحيانًا قبل ذلك، ومنهم من يلعب الكرة، وآخرون يشربون السجائر، وهناك من يأتي لمقابلة الفتيات أو معاكستهن.

معاكسة الفتيات

اتفق معه صابر محمد، عامل بكافتيريا على الشاطئ، قائلًا: "التلاميذ يأتون صباحًا إلى الشاطئ وكثيرًا ما يتشاجرون مع بعضهم البعض أو يعاكسون الفتيات، وعندما أتدخل لنصحهم يسبوني"..

وتابع: "في إحدى المرات تشاجروا معي وألقوا الحجارة على الكافتيريا".. مطالبًا الأمن بالتواجد على الشاطئ للحد من تلك البلطجة، بحسب قوله.

"تعليم بورسعيد": "بنسجل الحضور كل حصة"

من جانبه، قال دكتور نبوي باهي، وكيل وزارة التربية والتعليم في تصريح لـ"مصراوي"، إنه يجري تسجيل حضور الطلاب في كل حصة باليوم الدراسي، ويتم تطبيق القانون على الطلاب المتغيبين واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم التي تصل إلى الفصل أحيانًا، مشيرًا إلى أن هناك عدة إجراءات تُتخذ قبل ذلك، منها حصر الطلاب المتسربين من المدارس واستدعاء أولياء أمورهم.