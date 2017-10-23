برلماني: الضربة الجوية على الحدود الغربية تعكس يقظة القوات المسلحة

القاهرة – مصراوي:

قال اللواء أحمد عبد التواب، أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي، إن تدمير القوات الجوية لـ8 عربات دفع رباعي محملة بالذخائر والأسلحة بالصحراء الغربية يعكس يقظة القوات المسلحة في حماية الحدود والدفاع عن الأمن القومي.

وأضاف "عبد التواب" في تصريح لمصراوي، أن الضربة الجوية تؤكد للعالم أجمع، جدية مصر في مواجهة الإرهاب القادم من حدود دول الجوار، مؤكدًا أن الضربة الجوية تأتي؛ استكمالاً لعمليات الثأر من قتلة ضباط وجنود معركة الواحات.

وشدد أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي، على دعم البرلمان لجهود قوات الأمن والجيش بكافة العمليات العسكرية ضد التنظيمات التكفيرية.​