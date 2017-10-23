أخبار عاجلة

الأخبار - السيسي يلتقي وزير الداخلية الفرنسي فى باريس ويؤكد عزم مصر التصدي للإرهاب -
تأكيدًا لانفراد مصراوي.. الأزهر يلغي الشهادة الابتدائية -
التعليم المفتوح.. من شهادة عليا لـ"تعليم مدمج وبكالوريوس مهني" -
مصدر عسكري: داعش يجبر سكان القائم على القتال لمواجهة الجيش العراقي -
الأخبار - الرئيس السيسي يختتم زيارته لباريس بلقاء رئيس شركة كهرباء فرنسا -
"الأسد" يبحث عملية السلام في سوريا مع مبعوث الرئيس الروسي -
إخلاء سبيل أمين شرطة اعتدى على معلمي مدرسة في بني سويف بكفالة -
بالصور - انطلاق مشروع "ممكن" للتصدي لظاهرة الزواج المبكر في سوهاج -
إخلاء سبيل مدير الرعاية العاجلة والحرجة بصحة الشرقية في واقعة "وفاة مُدرس" -
إصابة شخصين في انقلاب سيارة على طريق "بورسعيد - دمياط" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

برلماني: الضربة الجوية على الحدود الغربية تعكس يقظة القوات المسلحة

Google+ Print

مصراوي Masrawy

برلماني: الضربة الجوية على الحدود الغربية تعكس يقظة القوات المسلحة

03:49 م الإثنين 23 أكتوبر 2017

برلماني: الضربة الجوية على الحدود الغربية تعكس يقظة القوات المسلحة

الضربة الجوية على الحدود الغربية

 

القاهرة – مصراوي:

قال اللواء أحمد عبد التواب، أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي، إن تدمير القوات الجوية لـ8 عربات دفع رباعي محملة بالذخائر والأسلحة بالصحراء الغربية يعكس يقظة القوات المسلحة في حماية الحدود والدفاع عن الأمن القومي.

وأضاف "عبد التواب" في تصريح لمصراوي، أن الضربة الجوية تؤكد للعالم أجمع، جدية في مواجهة الإرهاب القادم من حدود دول الجوار، مؤكدًا أن الضربة الجوية تأتي؛ استكمالاً لعمليات الثأر من قتلة ضباط وجنود معركة الواحات.

وشدد أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي، على دعم البرلمان لجهود قوات الأمن والجيش بكافة العمليات العسكرية ضد التنظيمات التكفيرية.​

 

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • عضو "دفاع النواب" عن ضرب القوات الجوية 8 سيارات: "موجعة للإرهاب"

    أخبار

  • الكدواني: تدمير "القوات الجوية" 8 سيارات دفع رباعي ليست الأولى

    أخبار

  • أمين الدعوة بـ"الأزهر": إطلاق شائعات تضر بالأمن القومي حرام شرعا

    أخبار

  • الفريق حجازي يغادر إلى واشنطن للمشاركة في مؤتمر الحرب على الإرهاب

    أخبار

إعلان

ab9b1d931c.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
الأخبار - السيسي يلتقي وزير الداخلية الفرنسي فى باريس ويؤكد عزم مصر التصدي للإرهاب

الأخبار - السيسي يلتقي وزير الداخلية الفرنسي فى باريس ويؤكد عزم مصر التصدي للإرهاب

تأكيدًا لانفراد مصراوي.. الأزهر يلغي الشهادة الابتدائية

تأكيدًا لانفراد مصراوي.. الأزهر يلغي الشهادة الابتدائية

"دعم مصر" يزور مصابي حادث الواحات الإرهابي (صور)

"دعم مصر" يزور مصابي حادث الواحات الإرهابي (صور)

بالنحت على قشر البطيخ.. الشيف "سيد" يوثق تاريخ مصر (صور)

بالنحت على قشر البطيخ.. الشيف "سيد" يوثق تاريخ مصر (صور)