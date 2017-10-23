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محافظ الفيوم: سنكون من أكبر المحافظات الصناعية الفترة المقبلة

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محافظ الفيوم: سنكون من أكبر المحافظات الصناعية الفترة المقبلة

03:49 م الإثنين 23 أكتوبر 2017

محافظ الفيوم: سنكون من أكبر المحافظات الصناعية الفترة المقبلة

جمال سامي محافظ الفيوم

كتبت- ياسمين محمد:

أكد الدكتور جمال سامي محافظ الفيوم، أن التعليم الفني، مستقبل ، والمجمع التكنولوجي بالفيوم نموذج مضيء للتعليم الفني، قائلًا: "منذ توليت منصبي، كلما ذهبت إلى مكان بالفيوم وجدت به مشكلات، إلا عند زيارتي للمجمع التكنولوجي".

وأشار، إلى أن أي زائر لا بد أن يزور المجمع، مطالبا بدعم محافظة الفيوم بنماذج تعليمية ناجحة خاصة أنها من أكبر المحافظات الصناعية فى مصر.

جاء هذا خلال كلمته بمؤتمر ختام مشروع (Closing conference)، الخاص بمجمع التعليم التكنولوجي المتكامل بالفيوم أحد المشروعات القومية التابعة لصندوق تطوير التعليم برئاسة مجلس الوزراء، اليوم الاثنين.

وكشف سامي أن هناك 2 مليون فدان تم تخصيصها لصناعات الغزل والنسيج كما أن هناك 153 مصنعًا لصناعات مختلفة تعمل و153 أيضا تحت الإنشاء، كما أن المحافظة تلقت 91 طلبًا من مستثمرين لإنشاء مصانع، قائلا: محافظة الفيوم ستكون من أكبر المحافظات الصناعية فى مصر خلال الفترة المقبلة.

وأوضح سامي أنه لا بد من نماذج تعليمية تخدم الصناعات المختلفة، لافتا إلى أنه تم تنظيم معرض للمدارس المنتجة فى المحافظة حقق مبيعات 420 ألف جنيه في يومين، مطالبًا القائمين على المعهد بإنشاء جمعية للخريجين من أجل تحقيق التواصل بين مجتمع خريجي التعليم الفني، وتبادل الخبرات، بالإضافة إلى إنشاء منفذ بيع للمنتجات المجمع، وعقد اتفاقات مع جهات مسؤولة.​

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