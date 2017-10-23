بالفيديو.. لحظة تدمير القوات الجوية 8 سيارات دفع رباعي على الحدود الغربية

كتب- مصطفى المنشاوي:

نشر الموقع الرسمي لوزارة الدفاع، مقطعًا مصورًا يرصد نجاح القوات الجوية في تدمير 8 سيارات دفع رباعي محملة بكميات من الأسلحة والذخائر والمواد شديدة الانفجار، والقضاء على العناصر الإرهابية الموجودة بداخلها، قبل اختراقها الحدود الغربية.​

وقال المتحدث العسكري العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، إن هذه العملية جاءت؛ تزامنا مع أعمال التمشيط والمداهمة للدروب والمناطق الجبلية لتتبع العناصر الإرهابية المنفذة للهجوم الإرهابي بمنطقة الواحات، واستمرارا للجهود المبذولة لتأمين حدود الدولة على كافة الاتجاهات الاستراتيجية.

يأتي ذلك مع استمرار القوات الجوية وعناصر حرس الحدود في تنفيذ مهامهما بكل عزيمة وإصرار؛ لتأمين حدود الدولة ومنع أي محاولة للتسلل أو اختراق الحدود علي كافة الاتجاهات الاستراتيجية​.