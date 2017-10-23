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افتتاح مؤتمر تربية عين شمس بالوقوف دقيقة حدادًا على ضحايا "الواحات"

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مصراوي Masrawy

افتتاح مؤتمر تربية عين شمس بالوقوف دقيقة حدادًا على ضحايا "الواحات"

03:45 م الإثنين 23 أكتوبر 2017

جامعة عين شمس

كتب - محمد قاسم:

افتتحت كلية التربية جامعة عين شمس، مؤتمرها العلمى الدولى الثاني، بعنوان "كليات التربية.. نحو نموذج أفضل"، بالوقوف دقيقة حدادا على أرواح ضحايا الشرطة في حادث الواحات الإرهابي الذي وقع الجمعة الماضي.

وأكد الدكتور عبد الناصر سنجاب، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، على أهمية تطوير معلم المرحلة الابتدائية، كونه الفاعل الرئيسي في تشكيل شخصية الطفل، مشيرا إلى تجربته في اليابان التي استمرت 4 سنوات، ومتابعته عن قرب لسير اليوم الدراسي داخل المدارس اليابانية.

وقال الدكتور سعيد خليل، عميد كلية التربية، إن الجامعات المصرية، وكلية تربية جامعة عين شمس، تستطيع تحقيق نموذج أفضل بالاستغلال الأمثل للموارد المتاحة، والإدارة الجيدة لها، وكذلك لابد من الاطلاع على تجارب الدول المختلفة وتدويل البرامج الدراسية.

وأضاف خليل، خلال كلمته في المؤتمر، أنه لن يمكن الوصول لنموذج أفضل، دون الاهتمام بمثلث أحد أضلاعه القيم الأصيلة التي تربينا عليها، والضلع الثاني هو المعارف ويشمل الإطلاع ودراسة كل جديد ومحاولة تطويره، والضلع الأخير هو المهارات، ويشمل تنمية وتطوير مهارات وقدرات المعلم لنتمكن من تحقيق نموذج أفضل.​

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