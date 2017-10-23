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متهم بالنصب يهدي محافظ الدقهلية دكتوراه.. وشعراوي: «مكنتش أعرف»

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متهم بالنصب يهدي محافظ الدقهلية دكتوراه.. وشعراوي: «مكنتش أعرف» متهم بالنصب يهدي محافظ الدقهلية دكتوراه.. وشعراوي: «مكنتش أعرف»

التحرير

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نفى الدكتور أحمد الشعراوي محافظ الدقهلية، حصوله على درجة الدكتوراه الفخرية من منظمة الشعوب والبرلمانات العربية خلال استقباله لوفد المنظمة أمس الأحد، مشيرا إلى أن المنظمات الأهلية لا تمنح الدرجات العلمية الفخرية.

وأضاف في تصريحات صحفية، أنه التقى بوفد المنظمة ورئيسها كونهم مواطنين مصريين لديهم مشكلات، وفوجئ خلال اللقاء بمنحهم له شهادة تقدير، متابعا: "تقبلتها مجاملة لهم ولم أكن أعرف أن رئيس المنظمة عبدالعزيز عبدالله مطلوب جنائيا بتهم النصب والاحتيال".

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وكانت إدارة الإعلام والعلاقات العامة بديوان عام محافظة الدقهلية، أرسلت أمس بيانا للصحفيين عن لقاء المحافظ بوفد منظمة الشعوب والبرلمانات العربية برئاسة الوزير المفوض الدكتور عبدالعزيز عبدالله حماد، رئيس المنظمة، والوفد المرافق له من أعضاء المنظمة بالقاهرة والدقهلية وعدد من المحافظات، وتم منحه شهادة الدكتوراه الفخرية من المنظمة، تقديرًا لدوره البارز في تطوير محافظة الدقهلية".

واكد مصدر أمني أن عبدالعزيز عبدالله أحمد حماد، من قرية دراوة مركز أشمون بمحافظة المنوفية، وحاصل على ثانوية أزهرية، وادعى حصوله على دكتوراه من ماليزيا، وسبق الحكم عليه في قضايا نصب وانتحال صفة دكتور ومنها القضية رقم 5067 لسنة 2008 جنح قسم العجوزة حبس 6 أشهر وكفالة 100 جنيه، والقضية رقم 12066 جنح قسم العجوزة لسنة 2014 حبس 6 أشهر وكفالة 600 جنيه «تبديد» والقضية رقم 6027 جنح قسم العجوزة لسنة 2014 حبس سنة وكفالة 100 جنيه «نصب» والقضية رقم 7505 لسنة 2011 حبس سنة وكفالة 500 جنيه نصب

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