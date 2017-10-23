الدولار يستقر فى البنك المركزي خلال التعاملات المسائية

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استقر سعر الدولار في البنك المركزي المصري خلال التعاملات المسائية اليوم ،الإثنين، ليسجل سعر البيع نحو17.69 جنيها، وهو نفس مستوى سعره خلال تعاملات أمس الأحد.

وقال البنك انه تم تثبيت سعر شراء الدولار عند 17.59 جنيها.

وشهدت أسعار العملة الخضراء استقرارا ايضا خلال التعاملات المسائية اليوم فى البنوك، و بلغ اعلى سعر للدولار فى كلا من بنك اتش اس بى سى، وبنك عودة، وبنك التعمير والإسكان ليسجل سعر البيع نحو 17.71 جنيها، بينما سجل سعر الشراء نحو 17.61 جنيها.

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فيما بلغ اقل سعر للدولار فى كلا من البنك التجارى الدولى، وبنك القاهرة، والمصرف المتحد ليسجل سعر البيع نحو 17.68 جنيها، فيما سجل سعر الشراء نحو 17.58 جنيها.

وثبت سعر الدولار فى البنوك الحكومية ليسجل نحو 17.70 جنيها للبيع، و17.60 جنيها للشراء فى كلا من البنك الاهلى المصرى، وبنك مصر.

فيما سجل سعر الدولار نحو 17.69 جنيها للبيع، و17.59 جنيها للشراء فى كلا من البنك الأهلى اليونانى، وبنك مصر ايران للتنمية، ومصرف ابوظبى الاسلامى.