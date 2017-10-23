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حرب كلامية بين لميس الحديدي وكاتب سعودي بسبب حادث الواحات

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حرب كلامية بين لميس الحديدي وكاتب سعودي بسبب حادث الواحات حرب كلامية بين لميس الحديدي وكاتب سعودي بسبب حادث الواحات

التحرير

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في الوقت الذي نعت فيه الدول العربية والعالمية في ضحايا الحادث الإرهابي الذي استهدف قوات الشرطة في منطقة الواحات، وراح ضحيته العشرات، خرج الكاتب السعودي جمال خاشقجي، بتغريدات عبر وسائل التواصل الاجتماعي "تويتر" أثارت استياء الإعلامية لميس الحديدي، واعتبرتها شماتة لا تخرج إلا من شخص يتسم بالخسة والنذالة.

حيث كتب جمال خاشقجي تغريدة قال فيها: "بقدر ما تستوجب مذبحة الواحات مراجعة من قبل المجلس العسكري على ما انتهى إليه حال مصر، فهي تستدعي مراجعة بين حلفاء النظام لتدارك الوضع هناك".

جمال خاشفجي2

لتعلق لميس الحديدي على التغريدة في برنامجها "هنا العاصمة" المذاع عبر فضائية "سي بي سي" بالقول: إن "الشماتة وقت الموت، لا تصدر إلا من خسة ونذالة".

الإهانة التي تعرض لها الكاتب السعودي دفعته لتوجيه تساؤلًا إلى "الحديدي": "تقولين أنني شمت.. أين الشماتة؟ هل الدعوة للمراجعة شماتة؟ لو جريمة كهذه وقعت ببلد حر لانقلبت حكومته وإعلامه يحاسبون بعضهم بعضًا محبة لوطنهم."

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وتابِع "خاشقجي" "معاذ الله أن أشمت في شهداء ضحوا من أجل وطنهم، وأميز بين أهل وطن واحد مثلما فعلت لميس وغيرها عندما برروا وشمتوا بشهداء مذبحة رابعة وما بعدها".

جمال خاشفجي 1

وفي تغريدة ردّ فيها على من طالبه بالتغريد عن فظاعة الجريمة وعن المجرمين والإرهابيين ومن يقف وراءهم، قال خاشقجي: "فظاعة الجريمة معلومة ومنكرة، فظاعة الإهمال والتسيب الذي سمح بحصولها هو ما يستحق الشجب، وعلاجه هو ما سيأخذ بثأر الشهداء ويضمن عدم تكرارها.

جمال خاشفجي

كان قد استشهد 16 من رجال الشرطة وأصيب آخرون خلال مداهمة إحدى الأوكار الإرهابية بطريق الواحات بمحافظة الجيزة. 
 

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التحرير

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