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البورصة تربح 5.1 مليار جنيه في ختام التعاملات

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البورصة تربح 5.1 مليار جنيه في ختام التعاملات البورصة تربح 5.1 مليار جنيه في ختام التعاملات

التحرير

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أغلقت مؤشرات البورصة خلال ختام تعاملات جلسات اليوم، الإثنين، على ارتفاع جماعى للمؤشرات، مدفوعًا بعمليات شراء المستثمرين العرب، وربح رأس المال السوقى لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 5.1 مليار جنيه، ليصل إلى 769.6 مليار جنيه، فى مقابل 764.5 مليار جنيه خلال تعاملات أمس الأحد.

وارتفع مؤشر البورصة الرئيسى إي جى إكس 30 نحو 1.20%، ليسجل 13872.49 نقطة، بينما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إي جى إكس 70 بنسبة نحو 0.21% ليسجل نحو 789.82 نقطة، فيما ارتفع مؤشر البورصة الاوسع نطاقا إي جى إكس 100 بنسبة نحو 0.04% ليسجل نحو 1758.48 نقطة.

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واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو البيع بصافى بيع 995.3 مليون جنيه، واتجهت تعاملات الأجانب نحو البيع أيضا بصافى بيع 392.4 مليون جنيه، بينما اتجهت تعاملات العرب نحو الشراء بصافى شراء 413.9 مليون جنيه، فى حين اتجهت تعاملات المؤسسات والأفراد للبيع.

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التحرير

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