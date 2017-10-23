«التحرير» تكشف أسرار التحقيقات في حادث الواحات الإرهابي

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تحقيقات «الواحات»: الإرهابيون هاجموا الشرطة من مرتفعات الصحراء الغربية والنيابة تكلف الشرطة بمطاردتهم

المصابون: الإرهابيون بادروا بالهجوم والقوات بادلتهم إطلاق النيران.. المعمل الجنائى يفحص فوارغ الطلقات التى استخدمها الإرهابيون



انتهت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامى العام الأول من معاينة موقع حادث الواحات الإرهابي الذي وقع بصحراء الواحات مساء الجمعة الماضى وأسفر عن استشهاد 16 من الضباط وأفراد الشرطة وإصابة آخرين أثناء مواجهة مسلحة مع عناصر إرهابية وقتل خمسة عشر إرهابيا وكشفت معاينة النيابة لموقع الحادث بالكيلو 135 بطريق الواحات قيام العناصر الإرهابية بإطلاق قذائف من أعلى منطقة جبلية على مأمورية الشرطة، بالإضافة إلى استخدام الإرهابيين أسلحة آلية.

قام فريق من النيابة بالانتقال إلى مستشفى الشرطة والاستماع إلى أقوال المصابين الذين استقرت حالتهم الصحية، وقال المصابون فى التحقيقات إنهم فوجئوا بالهجوم عليهم من العناصر الإرهابية وقاموا بالتعامل مع مصدر النيران وأكدوا أن طبيعة المنطقة الصحراوية وتمركز العناصر الإرهابية فى أعلى الصخور والمرتفعات ساعدهم فى الهروب عقب انتهاء الاشتباكات، كما انتقل فريق من المعمل الجنائى إلى موقع الحادث وقاموا بالتحفظ على فوارغ الطلقات وعمل معاينة لمركبات الشرطة التى تم استهدافها أثناء الاشتباكات.

طلبت النيابة بإشراف المستشار محمد وجيه المحامى العام بنيابة أمن الدولة العليا، من قطاع الأمن الوطنى بوزارة الداخلية، إجراء التحريات الأمنية اللازمة لبيان ملابسات الواقعة وتحديد هوية الجناة، وكشف غموض وملابسات الحادث، وسرعة ضبط مرتكبى الجريمة واستعجلت النيابة تقرير المعمل الجنائي الخاص بفحص الطلقات والقذائف التى استخدمها الإرهابيون فى هجومهم ضد الشرطة.

كشفت التحقيقات والتحريات الأولية عن قيام مجموعة من الإرهابيين بمهاجمة المأمورية الأمنية التي توجهت للقبض عليهم، وقالت التحريات إن الخلية الإرهابية التي هاجمت قوات الشرطة قامت بإطلاق قذائف على سيارات الشرطة من أعلى مرتفعات جبلية بصحراء الواحات، مما أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من قوات الشرطة، وقام باقي أفراد المأمورية بالتعامل مع العناصر الإرهابية مما أسفر عن استشهاد 16 من رجال الشرطة ومصرع 15 إرهابيا.

كما كشفت التحريات أن الخلية التى تورطت فى الحادث يقودها الإرهابى هشام عشماوى المتورط فى استهداف عدد من المنشآت المهمة والحيوية، كان من بينها كمين الفرافرة وتورط فى التخطيط لاغتيال عدد من الشخصيات القضائية التى تنظر قضايا الإرهاب وتفجير عدد من المنشآت الحيوية والشرطية والمرافق العامة فى محافظات مختلفة وأوضحت التحريات أن "أبوهمام الأنصارى" زعيم الخلية قام بإعادة هيكلة عناصر التنظيم وتقسيمه إلى مجموعتين، إحداهما فى الوادى الجديد، والأخرى بشمال سيناء وتولى مسئولية مجموعة الوادى الجديد "هشام عشماوى".

أكدت التحريات أن هشام عشماوى كلف مجموعة التنظيم فى الوادى الجديد بتلقى تدريبات بدنية وعسكرية واتخاذ بعض المزارع كأوكار للاختباء بها وإخفاء ما بحوزتهم من أسلحة ومتفجرات وصواريخ وكذلك إعداد تلك العناصر عسكريا من خلال تدريبهم على الأسلحة الخفيفة والثقيلة بقطعة أرض صحراوية بطريق الواحات وكشفت التحريات أنه فى أعقاب الضربات الأمنية التى تلقاها التنظيم مؤخرًا كلف «عشماوى» عضو التنظيم صبرى النخلاوى بتسهيل تسلل عناصر التنظيم عبر الحدود المصرية الليبية لتلقى تدريبات على حرب العصابات والمدن واستخدام جميع أنواع الأسلحة، وطرق إعداد المتفجرات بالمعسكر الذى يشرف عليه القيادى سلمى سلامة فى ليبيا وكذلك تهريب كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والصواريخ.

وكان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، قد كلف نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء الدين، المحامى العام الأول لنيابات أمن الدولة بالتحقيق في الحادث الإرهابي الذي وقع بصحراء الواحات مساء الجمعة الماضية، وأسفر عن استشهاد عدد من الضباط وأفراد الشرطة وإصابة آخرين أثناء مواجهة مسلحة مع عناصر إرهابية.

انتقل فريق من محققي النيابة بإشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا إلى مستشفيات الشرطة بالعجوزة ومدينة نصر والشروق لمناظرة جثامين الشهداء جراء الحادث الإرهابي مع التصريح بتسليم الجثامين إلى ذويها والدفن فور انتهاء الأطباء الشرعيين من توقيع الكشف الطبي عليها وتشريحها لتحديد أسباب الوفاة لكل منها على حدة والاستماع إلى أقوال المصابين ممن تسمح حالتهم بسؤالهم في شأن ملابسات الحادث للوقوف على كيفية وقوعه.

وتحقيقات «الكنائس» تكشف أسرار معسكرات «خلية الواحات».. تسلحوا بالجرينوف

معركة شرسة خاضتها قوات الشرطة طوال الساعات الماضية مع عناصر إرهابية كانت تختبئ داخل إحدى البؤر الإرهابية بالواحات البحرية بالصحراء الغربية، وأسفرت المعركة عن استشهاد عدد من رجال الشرطة أثناء مهاجمتهم للخلية الإرهابية، ورغم عدم إعلان أى تنظيم إرهابى مسئوليته عن الحادث، فإن أوراق القضايا الإرهابية وأبرزها قضايا «خلية الكنائس» و«ولاية سيناء» تكشف عن وجود عدد من المعسكرات التى يتلقى فيها الإرهابيون تدريباتهم بالصحراء الغربية، كما أكدت اعترافات المتهمين بقضية خلية الكنائس امتلاكهم أسلحة آلية ومدافع جرينوف، كما كشفت التحقيقات أن حادث الواحات ليس الأول، لأن أعضاء هذه الخلايا تورطوا فى عدة حوادث إرهابية، أهمها حادث استهداف أتوبيس الأقباط بالمنيا، والهجوم على كمين النقب، وغيرها من الحوادث الإرهابية.

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مجموعة «هشام عشماوى»

قال خالد المصرى محامى الجماعات الإسلامية إن حادث الواحات تم تنفيذه بمعرفة عناصر من جماعة «المرابطون» أو جماعة «جند الخلافة»، موضحا فى تصريحات خاصة أن هذا الحادث تم تنفيذه بمعرفة هشام عشماوى ومجموعته، لأن المعدات والأسلحة التى استخدمها الإرهابيون فى الهجوم على قوات الشرطة لا تمتلكها العناصر التابعة لحسم أو غيرها من الحركات الجديدة، موضحا أن هشام عشماوى يتحرك بالصحراء الغربية منذ انشقاقه عن ولاية سيناء وهروبه من شمال سيناء.

«عمرو سعد»

كشفت الاعترافات التفصيلية التى أدلى بها عدد من المتهمين مرتكبى جرائم تفجير الكنائس الثلاث (البطرسية بالعباسية والمرقسية بالإسكندرية ومارجرجس بالغربية) والهجوم على كمين النقب، أن زعيم الخلية هو عمرو سعد، واعترف عدد من المتهمين بأنهم التحقوا بتنظيمى القاعدة وداعش الإرهابيين داخل الأراضى الليبية وتلقيهم تدريبات بدنية وعسكرية داخل معسكرات للتنظيمين.

استهداف رجال الشرطة

كما تضمنت اعترافات المتهمين إقرارهم بالانضمام إلى تنظيم داعش الإرهابى واعتناقهم الأفكار التكفيرية التى يقوم عليها التنظيم، والتى تقوم على تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه ووجوب قتاله وأعضاء الهيئات القضائية وأفراد القوات المسلحة والشرطة بدعوى عدم تطبيق الشريعة الإسلامية واستهداف منشآتهم والمنشآت العامة واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عبادتهم.. مشيرين إلى تلقيهم تدريبات عسكرية وأمنية لتحقيق هذه الأغراض الإرهابية.

معسكرات صحراوية

أضاف المتهمون أنهم تلقوا تدريبات متنوعة داخل معسكرات فى مناطقة صحراوية على كيفية استعمال الأسلحة النارية بأنواعها ورفع اللياقة البدنية، وكيفية تصنيع وتفجير العبوات المفرقعة والسترات الناسفة المعدة لتنفيذ العمليات الانتحارية، وآليات تأمين سبل الاتصال بينهم بالتواصل عبر برامج إلكترونية مؤمنة.

بنادق آلية وذخائر

قال المتهم وليد أبو المجد عبد الله عبد العزيز فى اعترافاته أمام النيابة إنه تلقى تكليفا من المتهم عمرو سعد عباس بلقاء المكنيين (أبو عبد الله التونسى وأبو نافلة السعودى) والمتهم محمد يوسف أبو بكر فى 6 ديسمبر من العام الماضى، على مقربة من المعسكر المخصص لإعداد العناصر الإرهابية بسوهاج، وتسلما منهما جوالين تضمنا 5 بنادق آلية وذخائرها وسترتين ناسفتين تحويان مواد مفرقعة، وبيمين كل واحدة منها فتيل ومفتاح كهربائى وباليسار مقبض للتفجير.

استهداف كمين النقب

استعرض المتهمون فى معرض اعترافاتهم كيفية تنفيذ عملية استهداف كمين النقب بطريق الوادى الجديد وقتل القائمين عليه، فى إطار العمليات العدائية التى ارتكبتها الجماعة والتى تستهدف أفراد الشرطة ومنشآتهم.. حيث تولى المكنى (أبو نافلة السعودى) تدريب العناصر المكلفة بالتنفيذ على استعمال الأسلحة النارية الآلية، فيما تولى المتهم حمادة جمعة محمد معداوى والحركى (عبد الله التونسى) عملية التدريب البدنى.

مدافع جرينوف

وأشاروا إلى أن مخطط التنفيذ تضمن تقسيم مجموعة المنفذين لأربع مجموعات، كل واحدة بسيارة 3 سيارات منها للاقتحام، كل لها دور محدد، والرابعة للدعم ونقل المصابين.. لافتين إلى أن عملية التدريب على اقتحام ومهاجمة الكمين جرت فى منطقة صحراوية بالوادى الجديد، حيث أجريت لهم محاكاة للطريقة المعتزم ارتكاب الواقعة بها، وصنع المتهم مصطفى عبده محمد حسين والحركى «شبل» قاعدة حديدية وضعاها بالصندوق الخلفى لإحدى السيارات لتثبيت مدفع جرينوف عليها، كما صنع المتهم عزت محمد حسن حسين مواد مفرقعة عبأها بست عبوات.

كيف يتسلحون؟

اعترف المتهم وليد أبو المجد عبد الله عبد العزيز، الذى يحمل اسما حركيا «كريم»، خلال التحقيقات بانضمامه لداعش، وأن تلك الخلية اعتمدت فى تمويلها على ما أمدها به المتهمان عزت محمد وعمرو سعد من أموال وآلات ومعلومات ومواد مما تستخدم فى تصنيع المفرقعات، وما جمعه أعضاؤها من تبرعات، وسيارة وفرها لها المتهم محمد يوسف أبو بكر، وكذا ما تم توفيره من أموال تقدر بسبعين ألف دينار ليبى وأسلحة نارية وذخائر إحدى وعشرين بندقية آلية، ومدفعين وقذائف آر بى جى، ومدفع جرينوف وآخر بيكا، وعشر قذائف مدفع هاوزر، هربت إليهم عبر الحدود الغربية للبلاد بواسطة أعضاء من جماعة ولاية طرابلس بدولة ليبيا.

التدريب بالصعيد

وتابع: كما اتخذت مقرات تنظيمية لإيواء أعضائها، ولعقد الدورات التدريبية وتخزين مواد الإعاشة وإخفاء الأسلحة وإعداد العبوات المفرقعة، منها مقر بمنطقة جبلية بالقرب من الطريق الصحراوى الغربى بمحافظة سوهاج، ومزرعة بقرية المراشدة بمحافظة قنا.

وأضاف المتهم فى اعترفاته، أنه تم إعداده وأعضاء تلك الخلية عسكريا عدا المتهمين عمرو سعد عباس، ومحمد يوسف أبو بكر، ورامى محمد عبد الحميد، حيث دربهم المتهمان عزت محمد حسن حسين، وحمادة جمعة محمد معداوى، والحركيان «أبو نافلة السعودى» و«أبو عبد الله التونسى» على كيفية استعمال الأسلحة الآلية، ورفع لياقتهم البدينة، واضطلع الحركى «عماد» بتدريبهم على الأساليب القتالية وكيفية اقتحام المبانى والكمائن الشرطية، متخذين من منطقةٍ صحراوية بالقرب من الطريق الصحراوى الغربى بمحافظة سوهاج معسكرًا لهم.