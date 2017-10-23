ارتفاع حصيلة ضحايا جرائم داعش في مدينة القريتين إلى 128 مدنيا

لندن- أ ش أ:

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم، الإثنين، بارتفاع حصيلة ضحايا جرائم تنظيم داعش الإرهابي في مدينة القريتين في محافظة حمص وسط سوريا إلى 128 قتيلا، حسبما ذكرت قناة العربية الحدث الإخبارية.

وذكر المرصد، في وقت سابق اليوم، أن تنظيم داعش أعدم أكثر من 116 مدنيا في مدينة القريتين التابعة لحمص وسط سوريا خلال 20 يوما من سيطرته عليها؛ وذلك بدافع الانتقام متهما إياهم بالعمالة لصالح النظام السوري.

وقد استولى تنظيم داعش المتطرف على مدينة القريتين مطلع شهر أكتوبر الجاري إلا أن سيطرته لم تستمر سوى لأيام قبل أن تطرده القوات الحكومية السبت الماضي.