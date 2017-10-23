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بايرن ميونيخ يعلن فترة غياب مولر عن الملاعب

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بايرن ميونيخ يعلن فترة غياب مولر عن الملاعب بايرن ميونيخ يعلن فترة غياب مولر عن الملاعب

التحرير

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أعلن نادي بايرن ميونيخ، عن غياب مهاجمه الدولي الألماني توماس مولر، عن الملاعب لمدة تصل إلى 3 أسابيع، وذلك بعد تعرضه لشد في أوتار الركبة خلال مباراة هامبورج في الدوري يوم السبت الماضي، والتي انتهت بفوز العملاق البافاري بهدف نظيف سجله كورينتين توليسو في الدقيقة 52 من المباراة ليتساوى مع بروسيا دورتموند، في عدد النقاط في صدارة جدول الترتيب برصيد 20 نقطة.

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ولم يشارك توماس مولر سوى 10 دقائق فقط في مباراة هامبورج الأخيرة، قبل أن يتم استبداله من قبل مدرب الفريق الجديد يوه هاينكس، على أمل أن يكون تعرض لشد عضلي فقط، إلا أن الفحوصات التي أجريت على اللاعب أمس كشفت عن إصابته بشد في أوتار الركبة وهي الإصابة التي ستبعده عن الملاعب حتى منتصف الشهر المقبل.
 
وتأتي تلك الإصابة في وقت صعب للغاية بالنسبة لتوماس مولر، وذلك بعدما صرح مدرب الفريق هاينكس يوم الجمعة الماضي، أن المهاجم الدولي الألماني بدأ يستعيد من جديد مستوياته السابقة بعدما خرج في الأونة الأخيرة من من حسابات المدرب الإيطالي المقال كارلو أنشيلوتي بسبب ضعف مستواه الأمر الذي دفع مولر للتفكير الصيف الماضي في الرحيل عن صفوف العملاق البافاري.
 
وسيغيب توماس مولر بالتالي عن العديد من المباريات الهامة لبايرن ميونيخ في جميع المسابقات وخاصة ريد بول لايبزيج الذي سيواجهه البايرن في الدوري وكأس ألمانيا في الأأيام الخمسة المقبلة، كما سيغيب الدولي الألماني أيضًا عن مباراة سيلتيك الأسكتلندي في مسابقة دوري أبطال أوروبا إلى جانب الغياب عن قمة مباريات الدوري الألماني أمام بروسيا دورتموند.
 
يذكر أن مولر شارك هذا الموسم في 14 مباراة مع بايرن ميونيخ في جميع المسابقات سجل خلالها هدفين فقط وصنع 3 أهداف أخرى.

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التحرير

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