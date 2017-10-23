اليوم.. قطع المياه عن مدينة القناطر الخيرية
اليوم.. قطع المياه عن مدينة القناطر الخيرية
03:22 م الإثنين 23 أكتوبر 2017
أرشيفية
القليوبية - أسامة علاء الدين:
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، فرع القناطر الخيرية، عن انقطاع المياه عن المدينة، مساء اليوم الإثنين، لعمل غسيل دوري بالكلور لشبكات مياه المدينة، بدء من الساعة العاشرة مساء، وحتى الساعة الثالثة فجرًا.
وأهابت الشركة، جميع المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه قبل فترة الانقطاع.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
غدًا.. قطع المياه عن مدينـة طوخ بالقليوبية
-
قطع المياه عن مدينة الأقصر لظهور بقعة سولار في نهر النيل
-
طرده من المنزل.. عامل يطعن زوج أمه بسكين في القناطر
-
قطع المياه عن مدينة أرمنت بالكامل
إعلان
إعلان