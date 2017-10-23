اليوم.. قطع المياه عن مدينة القناطر الخيرية

القليوبية - أسامة علاء الدين:

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، فرع القناطر الخيرية، عن انقطاع المياه عن المدينة، مساء اليوم الإثنين، لعمل غسيل دوري بالكلور لشبكات مياه المدينة، بدء من الساعة العاشرة مساء، وحتى الساعة الثالثة فجرًا.

وأهابت الشركة، جميع المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه قبل فترة الانقطاع.