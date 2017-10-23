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ضبط 143 مخالفة تموينية في حملة موسعة بدمياط

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مصراوي Masrawy

ضبط 143 مخالفة تموينية في حملة موسعة بدمياط

03:17 م الإثنين 23 أكتوبر 2017

ضبط 143 مخالفة تموينية في حملة موسعة بدمياط

ضبط 143 مخالفة تموينية

دمياط – محمد إبراهيم:

شنّت مديرية بمحافظة دمياط، حملة موسعة على عدد من الأسواق والمحال التجارية بمدينتي الزرقا ورأس البر وقرى مركز فارسكور، اليوم الإثنين، للوقوف على مدى الالتزام بالأسعار المقررة ومنع الاحتكار والتأكد من توافر المواد البترولية.

وتمكن مسئولو الحملة من ضبط 7 مخالفات لبيع أسطوانات غاز بأزيد من السعر المقرر، فضلاً عن تحرير 136 محضرًا لمخالفات تتمثل في عدم الإعلان عن الأسعار والامتناع عن استصدار شهادات صحية والبيع بأكثر من السعر المحدد.

وقال سمير عثمان، مدير المديرية، في تصريح صحفي، إنه جرى تحرير 74 محضرًا للمخابز شملت نقص في الوزن، ومواصفات الخبز وتوقف عن الإنتاج، إلى جانب تحرير محضرين في قضايا تهريب دقيق بلدي مدعم.

وأكد عثمان، أن الحملات مستمرة لمواجهة المحال غير المرخصة والمنتجات مجهولة المصدر، فضلاً عن التصدي لرفع الأسعار وجشع التجار.

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