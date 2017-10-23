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حملة لتطهير مخرات السيول في مركز مغاغة بالمنيا

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مصراوي Masrawy

حملة لتطهير مخرات السيول في مركز مغاغة بالمنيا

03:16 م الإثنين 23 أكتوبر 2017

حملة لتطهير مخرات السيول في مركز مغاغة بالمنيا

المنيا ــ ريمون الراوي:

ناقش مجدي نصر رئيس مركز ومدينة مغاغة بالمنيا، استعدادات المركز لاستقبال فصل الشتاء المقبل، بما يحمله من تغيرات مناخية، مضيفًا أنه جرى متابعة وتطهير مخرات السيول بنطاق المركز أولًا بأول وإزالة كافة الحشائش والمعوقات، ضمانًا لسريان المياه داخل المجرى المائي. 

جاء ذلك خلال اللقاء الشهري الذي عقده رئيس المدينة بحضور رؤساء القرى والأحياء على مستوى المدينة، حيث شدد رئيس المركز على الاهتمام بالمتابعة الميدانية من نظافة وإشغالات ومخالفات بناء والتنسيق مع الجهات المعنية من كهرباء ومياه وري وصرف و مسئولي الإنارة العامة بصيانة الكشافات بالطرق الرئيسية، تيسيرًا على المواطنين، والتأكد من عدم وجود أي أسلاك عارية يمكن أن تتسبب في وقوع مشاكل حال هطول الأمطار.

كما تم خلال الاجتماع مناقشة الطلبات المقدمة من إدارة التعاون الزراعي والإدارات الأخرى، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

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مصراوي Masrawy

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